Meteo: Italia divisa in due tra pioggia e caldo africano

Fonte immagine: Foto di Luisella Planeta Leoni da Pixabay

Pioggia e caldo africano, Italia spaccata in due sul fronte meteorologico: le previsioni per la settimana in corso e per il Primo Maggio.

Italia divisa tra pioggia e caldo africano per quanto riguarda il meteo dei prossimi giorni. La settimana che condurrà verso il weekend del primo maggio sarà all’insegna di tempo instabile per diverse Regioni, mentre un’altra (al Sud) potrebbe raggiungere la temperatura record di 36 gradi.

Malgrado maggio sia ormai alle porte l’alta pressione fatica a espandersi lungo lo Stivale. Se però al Sud il meteo sembra sempre più stabile e all’insegna del caldo africano, al Centro e al Nord gli amanti della bella stagione dovranno attendere ancora un po’.

Meteo, Italia divisa a metà tra pioggia e caldo africano

Centro e Nord Italia stentano ancora a beneficiare, contrariamente al Sud, dell’alta pressione proveniente dalla zona Sub-Sahariana. Durante questa settimana diverse Regioni settentrionali saranno alle prese con il maltempo, con una situazione fortemente instabile tra martedì e giovedì.

Piogge diffuse si alterneranno con piccoli intervalli di tempo asciutto, con il fenomeno che con l’arrivo di mercoledì si estenderà anche alle Regioni centrali. Cattivo tempo che sembra destinato a perdurare anche per la giornata di venerdì. Le temperature massime dovrebbero attestarsi intorno ai 20 gradi.

Buone notizie per le Regioni del Sud Italia, dove l’alta pressione sta conquistando un sempre maggiore spazio. Questa settimana sarà contraddistinta da tempo sereno e clima caldo, con temperature che in Sicilia potrebbero toccare i 36 gradi.

Giornata del Primo Maggio

Pur con i limiti dovuti all’ampia forbice di tempo che intercorre tra oggi e sabato, la giornata del Primo Maggio dovrebbe essere in linea con quelle che sono le previsioni meteo per i prossimi giorni. Sembra confermarsi quindi un’Italia spaccata in due sul fronte meteorologico, con basse temperature e pioggia al Centro-Nord e caldo africano al Sud.

