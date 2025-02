È stata una delle Miss Italia più acclamate e, dopo la vittoria al concorso di bellezza, la sua carriera è stata un crescendo anche in tv. Ma c’è stato qualcosa che è a lei mancato.

Manila Nazzaro, nel corso di un’intervista al programma di Canale5 “Verissimo”, ha confidato un suo momento triste che è riuscita, però, a condividere con suo marito Stefano. “Non perdo la speranza” – sono state le sue parole.

Nonostante ci abbia provato più volta, anche con un aiuto medico, qual qualcosa che attendeva da temo e con ansia, non è ancora arrivato. Cerchiamo di capire insieme di cosa sta parlando.

Manila Nazzaro e il suo dispiacere più grande

La vita non è solo fatta di successi televisivi, di denaro e di tutte queste cose che possono essere considerate effimere e di contorno. Ci sono delle cose molto più importanti per le quali vale sempre la pena di lottare fino alla fine, fino a quando se ne hanno le forze. Questo è ciò che ci sta insegnando l’ex miss Italia, Manila Nazzaro.

È stata ospite al programma televisivo di Canale5, “Verissimo”: qui ha parlato a cuore aperto con la padrona di casa, Silvia Toffanin di uno dei più grandi rimpianti della sua vita, ovvero quello di non essere riuscita ancora a diventare mamma di un terzo bambino. La Nazzaro è sposata con Stefano Ordei e proprio da lui vorrebbe avere un figlio, ma c’è qualcosa che sembra non andare.

Un bimbo che non arriva

“Sono stati mesi complicati. Ci abbiamo provato, anche con delle cure piuttosto importanti, ma non ci sono riuscita. Però non ho il rammarico di non averci provato” – spiega alla Toffanin. Manila è già, però, mamma di due bambini, Francesco e Nicolas, avuto dal suo precedente matrimonio con Francesco Cozza.

Ora, risposatasi, vorrebbe avere la gioia di coronare il suo sogno con la venuta di un terzo bimbo dal suo attuale marito: “Abbiamo fatto tutto insieme. Tutto quello che non siamo riusciti a fare, non ci siamo riusciti insieme. Noi siamo comunque una famiglia, ma il dispiacere c’è. Avrei fatto di tutto per realizzare il sogno di un uomo eccezionale come Stefano. Per ora è andata così, ma non perdo la speranza, anche se ci sono momenti in cui mi sento più demoralizzata” – ha spiegato ancora.

La conduttrice, oggi 47enne, come dicevamo all’inizio, non perde la speranza e spera, in un futuro, di riuscire a realizzare questo suo sogno con il suo nuovo marito Stefano.