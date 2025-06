Da MD si possono acquistare dei prodotti perfetti per la dieta. La nutrizionista spiega quali sono le scelte migliori da fare

L’estate è alle porte, manca davvero pochissimo, e in tanti non vedono l’ora di andare al mare, godersi l’acqua, i tuffi, il sole e tutto il resto. Tuttavia, è anche il fatidico momento della “prova costume”, ma al di là di questo, ciò che conta è stare in salute, alimentandosi correttamente.

Questo perché il cibo è fondamentale per affrontare le giornate con la giusta energia. Il nostro corpo ha bisogno di carica per carburare durante il giorno, dati i mille impegni che ci attendono. Più si mangia bene, più si sta in forma, più si ha voglia di essere attivi, di fare mille cose. Al contrario, ci si sente scarichi, senza vitalità, tendenzialmente pigri.

I nutrizionisti, sul web, sono molto attivi e fanno video frequenti dando importanti consigli su come dovremmo mangiare per stare bene. Certo, diversi prodotti sono aumentati di prezzo, ma si può optare per dei supermercati o discount, in cui il rapporto qualità prezzo sia ottimo.

Uno dei discount dove ci sono dei buoni prodotti è certamente MD. Sul suo profilo Instagram, la nutrizionista Sara Vitiello offre dei consigli su quali prodotti acquistare nel suddetto discount, per una sana alimentazione.

MD, questi prodotti sono una vera combo di risparmio e qualità

Tra i prodotti consigliati dalla biologa nutrizionista Vitiello, c’è il Tofu Bio Vegamo, ad alto contenuto proteico e povero di sodio.

E ancora, le tigelle di La Pasta di Nonna Amedea, preparate con latte fresco, farina 100% italiana, lievito naturale. Nella spesa è possibile includere anche lo yogurt greco bianco magro Zorbas, ottimo soprattutto per delle squisite colazioni.

Molto buona anche la crema di formaggio spalmabile Naturella Protein, contenente parecchie proteine, molto nutrienti per il corpo. Altro prodotto di qualità, da MD, è lo stracchino light Vivi meglio, per non parlare dello yogurt bianco Skyr, con zero grassi e molte proteine.

Per una colazione gustosa, si può provare anche il Kefir Vivi meglio, fonte di calcio e vitamina B12, utile per il sistema immunitario e il benessere intestinale. Altri prodotti che la nutrizionista è solita acquistare a MD sono gli snack bio con legumi, non fritti, le gallette di Kamut BIO, la piada integrale di Armonie Fragranti, le Fette integrali BIO con segale e sesamo, frollini integrali con farina di legumi Vivi meglio.

Come pasta, i sedanini di lenticchie rosse Vivi meglio, fusilli di farina di piselli verdi, bulgur e quinoa, riso nero, filetti di salmone selvaggio, riso soffiato. Tutti ingredienti perfetti per un’estate all’insegna del benessere.