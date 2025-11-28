Maxi sconto sulle multe, se hai questi requisiti approfittane subito: cosa devi assolutamente sapere per non perdere questa incredibile opportunità.

La Legge di bilancio 2026 sta per introdurre una novità di grande rilievo per i contribuenti italiani: la possibilità di una rottamazione locale che potrebbe includere anche il bollo auto e le multe non pagate.

Questa misura, tuttavia, non sarà automatica, ma dipenderà dalla decisione di singoli Comuni e Regioni, che potranno aderire o meno a questa definizione agevolata dei tributi locali.

Maxi sconto sulle multe, se hai questi requisiti approfittane subito: risparmi un patrimonio

Secondo le bozze della manovra, gli enti locali avranno la facoltà di attivare una definizione agevolata per le somme dovute relative a tributi locali, con particolare attenzione al bollo auto non pagato e alle sanzioni per violazioni del Codice della Strada.

L’obiettivo è alleggerire il carico economico per i contribuenti che si trovano con debiti arretrati, offrendo loro la possibilità di pagare soltanto la quota originaria senza interessi o con sconti significativi sulle sanzioni.

È fondamentale sottolineare che ogni Regione o Comune potrà decidere autonomamente se aderire a questa rottamazione, pertanto si prevedono scenari differenziati a livello territoriale. Attualmente non è ancora possibile sapere quali enti locali sceglieranno di attivare la misura.

La misura riguarda esclusivamente i tributi di natura locale, escludendo invece imposte di natura statale come:

addizionali comunali e regionali IRPEF;

IRAP;

recuperi di aiuti di Stato;

importi legati a precedenti sanatorie non perfezionate;

debiti derivanti da condanne penali o contabili.

Essendo il bollo auto un tributo regionale, è potenzialmente incluso nella rottamazione, così come le multe stradali, ma in quest’ultimo caso la riduzione interessa soltanto la parte economica della sanzione, mentre le sanzioni accessorie, come la decurtazione dei punti dalla patente, resteranno in vigore.

I vantaggi per chi aderisce sono significativi:

– riduzione o azzeramento di sanzioni e interessi;

– possibilità di pagare solo il capitale originario;

– rateizzazione dei pagamenti con interessi contenuti, attorno al 4%.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto di riforme tributarie e semplificazioni che stanno interessando diversi ambiti, come confermano le ultime proposte parlamentari relative al cosiddetto Salva Casa e alla gestione delle sanzioni per tributi come l’IMU.

Recentemente, il gruppo di senatori di Fratelli d’Italia, Matteo Gelmetti e Domenico Matera, ha avanzato una proposta per una revisione del meccanismo di accertamento di conformità edilizia, con l’intento di semplificare le procedure per la regolarizzazione degli immobili e ridurre drasticamente le sanzioni, passando da un tetto massimo di 10.328 euro a poco più di 2 mila euro.