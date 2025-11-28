Si chiude l’ultima opportunità per accedere all’Ape sociale, che consente a categorie di lavoratori in condizioni di difficoltà di anticipare il pensionamento.

L’Ape sociale è un’indennità economica mensile rivolta a lavoratori che, pur non avendo ancora raggiunto l’età pensionabile, si trovano in condizioni di fragilità personale o professionale.

L’importo dell’indennità non può superare i 1.500 euro lordi mensili, erogati su dodici mensilità, e non è soggetto a rivalutazione.

Ape sociale, la finestra segreta per anticipare la pensione che pochi conoscono

Possono accedere all’Ape sociale i lavoratori che abbiano compiuto almeno 63 anni e 5 mesi e che rientrino in una delle seguenti categorie, a condizione di rispettare i requisiti contributivi previsti:

Lavoratori disoccupati: con almeno 30 anni di contributi, che abbiano perso il lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o scadenza di contratto a termine e che abbiano fruito completamente dell’indennità di disoccupazione. Inoltre, è richiesto un minimo di 18 mesi di lavoro nei tre anni precedenti la cessazione.

Caregiver familiari : persone che assistono da almeno sei mesi un familiare convivente con handicap grave, con almeno 30 anni di contributi. Il beneficio si estende anche a chi assiste un parente di secondo grado nel caso in cui i genitori o il coniuge del disabile non possano fornire assistenza.

: persone che assistono da almeno sei mesi un familiare convivente con handicap grave, con almeno 30 anni di contributi. Il beneficio si estende anche a chi assiste un parente di secondo grado nel caso in cui i genitori o il coniuge del disabile non possano fornire assistenza. Invalidi civili : con una invalidità civile riconosciuta pari o superiore al 74%, e almeno 30 anni di contributi.

: con una invalidità civile riconosciuta pari o superiore al 74%, e almeno 30 anni di contributi. Addetti a lavori gravosi: lavoratori con almeno 36 anni di contributi (ridotti a 32 per categorie specifiche come operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per ceramica e terracotta).

L’indennità Ape sociale viene corrisposta dal mese successivo alla presentazione della domanda, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti e che l’attività lavorativa sia cessata. Il beneficio dura fino al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria o al conseguimento di un trattamento pensionistico anticipato.

È importante sottolineare che durante il periodo di percezione dell’Ape sociale non è possibile cumulare l’indennità con altre forme di sostegno al reddito legate alla disoccupazione. Inoltre, la normativa vieta la cumulabilità con redditi da lavoro dipendente o autonomo, fatta eccezione per il lavoro autonomo occasionale entro un limite annuo di 5.000 euro lordi. Superato questo limite o ripresa un’attività lavorativa, il beneficiario deve comunicarlo entro cinque giorni all’INPS.

La domanda per accedere all’Ape sociale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica all’INPS tramite i canali ufficiali, con la possibilità di avvalersi dell’assistenza degli uffici territoriali. Per il 2025, le scadenze per la presentazione della richiesta di riconoscimento sono fissate al 31 marzo, 15 luglio e 30 novembre.