Realizzare la transizione energetica significa anche investire in nuove competenze. Per questo Eni, attraverso Eni Corporate University e in collaborazione con le Università Italiane, propone in queste settimane tre percorsi formativi avanzati rivolti a giovani laureati e laureate interessati a intraprendere un percorso professionale nei settori più strategici per il futuro dell’energia, le tecnologie per l’ambiente e la sostenibilità, le fonti energetiche alternative e rinnovabili e l’ingegneria multidisciplinare applicata a progetti industriali innovativi.

I Master promossi da Eni si inseriscono in un più ampio impegno dell’azienda nel creare ponti concreti tra alta formazione e il mondo del lavoro, combinando didattica avanzata ed esperienza diretta in azienda.

Master MEDEA – Scuola Enrico Mattei

Il Master Medea rappresenta la punta di diamante della Scuola Enrico Mattei, dal 1957, un punto di riferimento per la formazione nell’energia e nell’ambiente. È il primo esempio di formazione post-universitaria in Italia, oggi più che mai punto di riferimento internazionale per l’approfondimento dei temi legati alla sostenibilità, alla transizione energetica e alla geopolitica dell’energia.

Il Master Medea, in collaborazione con l’Università di Pavia, è il percorso formativo che si articola su dieci mesi intensivi e coinvolge studenti da tutto il mondo in un’esperienza immersiva a stretto contatto con docenti universitari, manager, esperti Eni e un network internazionale di alumni. L’obiettivo è formare professionisti capaci di affrontare le sfide del settore energetico con uno sguardo multidisciplinare e globale. Il master è gratuito e prevede borse di studio per tutti i partecipanti.

Il bando è già aperto: le candidature sono disponibili fino al 30 aprile 2025 per i candidati internazionali e fino al 15 maggio 2025 per i candidati italiani.

Eni Engineering Academy

Eni Engineering Academy è un programma di inserimento e formazione tecnica avanzata destinato a giovani ingegneri selezionati per lavorare in EniProgetti, la società di ingegneria del di Eni. Il percorso prevede l’assunzione con contratto a tempo indeterminato sin dall’inizio e si rivolge a laureati in discipline ingegneristiche con interesse per la progettazione di impianti onshore, offshore, tecnologie rinnovabili, opere navali e sistemi innovativi. La formazione, pratica e teorica, si svolge nelle sedi italiane di EniProgetti (San Donato Milanese, Roma e Vibo Valentia), con il supporto di docenti interni ed esterni.

L’Academy rappresenta una porta d’accesso privilegiata al mondo dell’ingegneria Eni, in un contesto dinamico, internazionale e altamente tecnologico. Le selezioni per la seconda edizione sono attualmente aperte.

Master Next – Gen Nuclear Power

Il master, della durata di 12 mesi, si propone di formare giovani con una solida preparazione tecnico-scientifica sui temi della fusione e della fissione nucleare, settori su cui Eni e il mondo dell’energia stanno investendo in modo crescente. Il percorso si aprirà il 29 settembre 2025, in concomitanza con la conclusione della prima edizione, e sarà rivolto a profili STEM in possesso di una laurea magistrale con un’elevata votazione.

Grazie alla formula dell’apprendistato di alta formazione e ricerca, i partecipanti saranno da subito assunti in Eni e, al termine del percorso, potranno accedere a un contratto a tempo indeterminato. L’intero programma è gratuito e si svolge in un contesto internazionale, con docenti provenienti da mondo accademico e aziendale. Le candidature aprono nel corso di maggio e si chiudono il 25 giugno 2025.