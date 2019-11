Mani bocca piedi: rimedi naturali per alleviare i sintomi

Fonte immagine: Pixabay

Febbre e vescicole sono i sintomi della malattia "mani bocca piedi”: come alleviare il disturbo usando rimedi naturali e curando l’alimentazione.

“Mani bocca piedi” è il nome che solitamente si dà a una delle più comuni malattie esantematiche che colpiscono solitamente i bambini più piccoli, causata da un virus della famiglia degli Enterovirus. Non è una malattia grave e nella maggioranza dei casi si risolve nell’arco di una settimana – dieci giorni al massimo – tuttavia si tratta di una patologia virale molto contagiosa che può essere trasmessa anche agli adulti.

Il nome di questa malattia si deve alle zone del corpo più coinvolte dall’esantema, che rappresenta uno dei suoi sintomi principali. Dopo un periodo di incubazione di circa una settimana, compare di solito mal di gola accompagnato da febbre fino a 38 gradi, sintomo seguito dalla comparsa di piccole macchie rosse e vescicole soprattutto all’interno del cavo orale, ai lati della bocca e sul palmo delle mani e dei piedi. Talvolta l’esantema può coinvolgere anche l’inguine ma non sempre genera prurito, sebbene sia sempre opportuno evitare di grattarsi.

Cibi che aiutano

La malattia esantematica “mani bocca piedi”, come accennato, è causata da uno specifico virus ed è proprio la natura virale a rendere poco efficaci e controindicati alcuni farmaci, come gli antibiotici. Per far abbassare la febbre e per dare sollievo al fastidio generato dal mal di gola è possibile assumere del paracetamolo, attenendosi alle indicazioni del medico soprattutto se la malattia colpisce i bambini molto piccoli.

Altri possibili rimedi sono indicati soprattutto per alleviare gli altri sintomi, infatti – oltre al dolore che coinvolge la gola – è probabile che le vescicole coinvolgano la lingua, le gengive e l’interno delle guance. Queste manifestazioni rischiano di rendere dolorosa la deglutizione, tuttavia assumere cibi e bevande fresche può aiutare ad alimentarsi facilmente:

yogurt;

brodo vegetale da consumare tiepido;

purea di patate o di verdure tiepida;

frullati a base di frutta e biscotti.

Sono invece da evitare tutti gli alimenti dal sapore eccessivamente piccante, speziato o acido, mentre è sempre fondamentale idratarsi e assumere liquidi in modo adeguato.

Rimedi naturali

Per alleviare il fastidio causato dalle vescicole, invece, è possibile sperimentare alcuni rimedi naturali molto efficaci e privi di effetti collaterali:

applicare sulle zone del corpo interessate dalle pustole una crema lenitiva a base di calendula;

preparare un bagno tiepido e sciogliere in acqua dell’amido di riso in polvere;

applicare dell’olio di mandorle dolci;

effettuare risciacqui con acqua e limone per disinfettare la mucosa orale.

Possibili complicazioni

Come accennato sopra, la malattia “mani bocca piedi” si risolve spontaneamente senza particolari conseguenze, tuttavia è fondamentale evitare la disidratazione causata dalle difficoltà di deglutizione e dalla febbre soprattutto nei più piccoli. Sono rari, inoltre, gli enterovirus che possono favorire lo sviluppo di malattie più gravi come la meningite virale e l’encefalite, rispettivamente infiammazione delle meningi e del liquido cerebrospinale e infiammazione del cervello. Diventa quindi importante rivolgersi al medico qualora i sintomi del contagio non si esauriscano in pochi giorni, oppure in presenza di manifestazioni come forte emicrania, rigidità del collo e sonnolenza eccessiva.