Bolle sulla lingua: cause, quanto durano e rimedi

La comparsa di bolle sulla lingua deve avere come conseguenza immediata una maggiore attenzione verso l’ igiene orale , che deve diventare scrupolosa e meticolosa. In presenza di infezioni virali o micotiche, inoltre, il parere del medico è fondamentale per impostare una terapia anche farmacologica. È sempre importante integrare la giusta dose di vitamine e Sali minerali attraverso l’alimentazione.

Non si tratta di un disturbo di grave entità, tuttavia a volte la comparsa di afte rappresenta un campanello d’allarme che indica una condizione non ottimale del sistema immunitario che sembra non essere in grado di difendere l’organismo dall’attacco di virus e batteri .

