Magnolia susan: coltivazione e cura

La Magnolia Susan è una varietà ibrida di magnolia, un alberello dalle dimensioni contenute e dai bellissimi fiori color lampone scuro o rosa chiaro. Questa pianta è molto facile da coltivare, purché se ne rispettino le esigenze essenziali.

Con i suoi fiori rosa acceso dalla forma leggermente allungata e il suo delicato profumo, la Magnolia Susan è considerata una delle più belle piante ornamentali da coltivare in giardino o in vaso. Da bravo membro della famiglia delle Magnoliacee, anche questa varietà di magnolia può offrire splendide fioriture dai colori sgargianti. In più, questa pianta non richiede particolari cure, per cui si tratta di un’ottima opzione per chi desidera portare un po’ di profumo in balcone o in giardino.

Ma esattamente che tipo di pianta è la magnolia Susan? Quante volte dovremmo innaffiarla, e dove dovremmo posizionarla in giardino?

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questa pianta, le cure e i trucchi (a prova di pollice nero) per farla crescere rigogliosa.

Magnolia Susan: identikit della pianta

Per prima cosa, conosciamo da vicino le caratteristiche di questa colorata pianta. La Magnolia Susan è un membro della famiglia delle Magnoliaceae, gruppo che include centinaia di specie differenti, alcune arbustive, altre che assumono la forma di veri e propri alberelli.

La Susan – nata da un incrocio tra la Magnolia liliiflora “Nigra” e la m. stellata “Rosea” – fa parte di questo secondo gruppo. Questa pianta proviene dall’Asia, può essere coltivata come un piccolo alberello da giardino e si adatta a qualsiasi ambiente, viste le dimensioni contenute (di solito la magnolia Susan non supera i 3-4 metri in altezza).

Le sue foglie sono verde scuro, grandi anche 10 centimetri e di forma ovale o ellittica. La pianta emana un profumo dolce e molto leggero.

Quando fiorisce la magnolia Susan?

Il vero “fiore all’occhiello” di questa pianta è senz’altro la sua splendida fioritura, che avviene in tarda primavera (perlopiù nei mesi di aprile, maggio e giugno).

I profumati fiori della magnolia Susan hanno una forma di calice stretto, e un color lampone scuro, rosso porpora o rosa.

Sebbene sia una pianta di origine orientale, questa varietà si adatta molto bene anche ai nostri climi, per cui potrebbe rivelarsi davvero il vegetale che fa per te!

Ma vediamo come coltivare la magnolia susan in vaso o in piena terra.

Magnolia Susan: cure e coltivazione della pianta

Come dicevamo, questa varietà di magnolia non richiede particolari doti nell’arte del giardinaggio. Si tratta in realtà di una pianta piuttosto semplice da coltivare, purché se ne conoscano le esigenze di base. Vediamole insieme.

Terreno ideale

Questi piccoli alberelli prediligono terreni drenati con un pH tendenzialmente acido, per cui potresti scegliere un terriccio per piante acidofile, e mescolarlo con sabbia o argilla espansa e torba.

Temperature

Da brava pianta robusta e resistente, la Susan si adatta bene anche ai climi più freddi, purché sia ben riparata dai forti venti e dalle gelate.

Esposizione magnolia Susan

Dove posizionare la nostra magnolia? Per ottenere una fioritura rigogliosa, posiziona la pianta in punti soleggiati o a mezzombra, garantendo un buon riparo durante la fascia più calda della giornata.

Ricorda: il sole eccessivo potrebbe seccare le foglie della magnolia.

Quanta acqua serve alla magnolia?

La frequenza delle innaffiature dipende essenzialmente dal clima, e dunque dal periodo dell’anno e dalla stagione. Dalla primavera inoltrata all’inizio dell’autunno, la pianta necessiterà di irrigazioni regolari circa ogni 2-3 settimane.

Durante i mesi invernali, potrai sospendere le irrigazioni. L’acqua ottenuta da piogge e intemperie sarà più che sufficiente.

Attenzione, poi, al rischio di marciume radicale. Fornire troppa acqua alla pianta, infatti, potrebbe causare ristagni idrici e danneggiarne le radici.

Quando concimare la magnolia Susan?

Per favorire lo sviluppo della pianta, puoi utilizzare un concime per acidofile, ricco di azoto e preferibilmente a rilascio lento, da somministrare in primavera o in prossimità dei mesi autunnali.

Come sempre, chiedi consiglio al tuo vivaista di fiducia per scegliere il prodotto e i trattamenti più adatti.