Aglio ornamentale: coltivazione in terreno e in vaso

Quando si parla di "aglio ornamentale", ci si riferisce in realtà a un ampio ventaglio di piante appartenenti al genere "Allium". Molte di queste presentano fiori dalla forma sferica, talvolta caratterizzati da dimensioni sorprendenti. La coltivazione dell'aglio ornamentale è piuttosto semplice, purché si rispettino le fondamentali esigenze della pianta.

Fonte immagine: Pixabay

Amanti dell’aglio, oggi vogliamo scoprire tutte le curiosità sull’aglio ornamentale, una pianta la cui coltivazione è davvero semplicissima, purché se ne conoscano le esigenze di base, come la posizione ideale, la frequenza delle irrigazioni e il tipo di terreno più adatto.

Considerato da secoli un maleodorante antidoto contro streghe e vampiri e un ottimo rimedio per la salute, l’aglio può rivelarsi in realtà anche una pianta ornamentale di tutto rispetto, grazie ai suoi fiori di grandi dimensioni e dalle forme più curiose.

In questo spazio dedicato al giardinaggio scopriremo come coltivare l’aglio ornamentale, conosceremo alcune delle varietà più belle e decorative, caratterizzate da fiori a forma di sfere, pompon, campanelle e ombrelli.

Vediamo tutto quello che c’è da sapere sul famoso “aglio da fiore”.

Aglio ornamentale: caratteristiche e curiosità

Fonte: Pixabay

Quando parliamo di “aglio ornamentale” ci riferiamo in realtà a un pot-pourri di diverse varietà di Allium, tutte appartenenti alla famiglia delle Liliaceae, che include circa 300 diversi tipi di bulbose erbacee, annuali e perenni.

Le piante di aglio, incluse quelle decorative, sono caratterizzate da un profumo pungente, che ricorda per l’appunto quello dell’aglio o della cipolla.

Insomma, il profumo dell’aglio decorativo potrebbe far storcere il naso a qualcuno, ma lo stesso non possiamo certo dire del suo aspetto. Questa pianta, infatti, può presentarsi in diverse varianti, con altezze, fiori e forme differenti.

Tra le varietà di aglio ornamentale più apprezzate troviamo ad esempio l’Allium cristophii, il Rosenbachianum, l’Allium hollandicum ‘Purple Sensation’ o anche il grandissimo ‘Globemaster’, o aglio ornamentale gigante, e l’Allium ‘Gladiator’.

Si tratta perlopiù di ibridi dai fiori spesso enormi e di forma sferica, con un diametro che può anche superare i 20 centimetri e un’altezza di oltre un metro e mezzo.

Il colore dei fiori dipende dalle diverse varietà, e può andare dal viola al blu, dal giallo al bianco, fino al rosa e al lilla.

Quando fiorisce l’aglio ornamentale?

Proprio come forme e colori, anche il periodo di fioritura dell’aglio ornamentale può variare in base alle diverse tipologie. In generale, le piante di Allium fioriscono perlopiù in primavera e in estate inoltrata.

Ma vediamo ora quali sono i trucchi per una perfetta coltivazione dell’aglio ornamentale, dove e quando interrare i bulbi e di quali cure ha bisogno la pianta.

Aglio ornamentale: coltivazione in vaso e in giardino

Fonte: Pixabay

Coltivare l’aglio decorativo è un’operazione piuttosto semplice, ma come per ogni altra pianta, occorre conoscerne le necessità fondamentali.

Vediamo dunque cosa bisogna sapere per coltivare l’aglio nel miglior modo possibile.

Quando piantare l’aglio ornamentale?

Parliamo innanzitutto della semina dell’aglio ornamentale: quando si piantano i bulbi di Allium? Il periodo ideale è senz’altro l’autunno. Con l’arrivo della primavera, infatti, vedrai spuntare dalla terra i primi delicati germogli.

La scelta del terriccio

Il terriccio ideale per l’aglio decorativo dovrebbe essere ben drenato e non troppo umido. Abbi cura di interrare i bulbi con la punta rivolta verso l’alto e le radici verso il basso, a una profondità doppia o quadrupla rispetto alla loro grandezza.

Se intendi piantare l’aglio in vaso, scegli un contenitore abbastanza largo e profondo, specialmente per le varietà di aglio più grandi.

Temperature ideali

La pianta prospera egregiamente nelle aree con un clima mediterraneo. Quando le temperature scendono sotto i 5 gradi, è bene portare il vaso in casa o, in caso di coltivazione su terreno, predisporre dei ripari.

Dove piantare l’Allium?

Sempre in tema di posizione ideale, disponi la pianta in un punto ben soleggiato, in modo che riceva abbastanza sole durante la giornata.

Irrigazioni

Quante volte bisogna bagnare l’aglio ornamentale? La regola da seguire riguardo le innaffiature è una sola: non esagerare.

Innaffia la pianta soprattutto durante la stagione calda, ma dosa bene le innaffiature per evitare l’eccessiva umidità, ristagni di acqua e marciume radicale.

Moltiplicazione della pianta

A seconda delle diverse varietà, la moltiplicazione della pianta può avvenire in autunno o in primavera, mediante la semplice estrazione dei bulbi dal terreno e la divisione dei bulbilli, che andranno poi interrati nuovamente al momento opportuno.

Nemici e malattie

L’Allium è una pianta molto resistente all’attacco di parassiti o malattie. Per mantenerla in buona salute, presta particolare attenzione alle irrigazioni, ed evita ristagni idrici che potrebbero causare la formazione di muffe e funghi.