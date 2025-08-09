L’INPS si prepara a erogare 500 euro per il mese di agosto, una misura economica che coinvolge migliaia di cittadini italiani in condizioni di precarietà.

Questa iniziativa rappresenta un importante strumento di sostegno volto a favorire l’orientamento professionale e l’attivazione lavorativa, garantendo un contributo mensile di 500 euro esente da IRPEF. Secondo le indicazioni ufficiali fornite dall’INPS, il pagamento del Supporto Formazione e Lavoro per agosto 2025 sarà suddiviso in due tranche distinte, a seconda della data di presentazione della domanda:

Il 14 agosto 2025 sarà la data prevista per l’erogazione del contributo a favore di coloro che hanno inoltrato la richiesta successivamente al 15 luglio.

Il 18 agosto 2025, invece, è il giorno fissato per il pagamento a favore degli utenti che già beneficiavano del SFL o che hanno presentato domanda entro il 15 luglio.

Requisiti per accedere al Supporto Formazione e Lavoro

Il versamento avverrà tramite bonifico bancario o postale, modalità ormai consolidate e affidabili, e spesso si sovrappone cronologicamente all’erogazione dell’Assegno di Inclusione, un altro strumento di sostegno economico rivolto a fasce di popolazione in difficoltà.

Per poter usufruire del SFL, è necessario rispettare una serie di requisiti specifici stabiliti dall’ente previdenziale. Tra questi, il limite ISEE fissato a 10.140 euro annui rappresenta una soglia fondamentale, pensata per indirizzare il sostegno economico a nuclei familiari con redditi particolarmente bassi. È inoltre indispensabile che il richiedente abbia la residenza in Italia da almeno cinque anni, a testimonianza di un radicamento stabile nel territorio nazionale.

La domanda per ottenere il beneficio può essere presentata comodamente online attraverso il portale ufficiale dell’INPS, oppure tramite gli sportelli dei CAF e dei Patronati, che offrono assistenza gratuita per la compilazione e l’invio della richiesta.

La misura del Supporto Formazione e Lavoro ha una durata iniziale di 12 mesi, durante i quali il beneficiario deve impegnarsi attivamente in percorsi di formazione professionale o attività lavorative che favoriscano l’inserimento nel mercato del lavoro. È prevista inoltre la possibilità di proroga fino a un massimo di 24 mesi, condizione subordinata alla partecipazione continuativa e responsabile ai corsi di formazione e alle iniziative promosse.

Per chi desidera approfondire ogni aspetto relativo a questa misura, consultare il sito ufficiale dell’INPS o contattare il Contact Center dedicato rappresenta la via più sicura per ottenere informazioni aggiornate e dettagliate.

Il Supporto Formazione e Lavoro si conferma così una delle principali risposte del sistema di welfare italiano per contrastare la disoccupazione e incentivare l’inclusione sociale, fornendo un contributo economico concreto e un’opportunità di crescita personale e professionale per migliaia di cittadini.