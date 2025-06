Pinze, spazzole, spiedini e altri utensili da griglia: LIDL rilancia i suoi must per l’estate, tutti economici e utili per organizzare grigliate in compagnia.

Con l’estate alle porte, torna il desiderio di passare le serate all’aperto, tra giardini, terrazze e balconi trasformati in cucine a cielo aperto. In questo contesto, il barbecue rimane uno dei rituali più amati, capace di unire cibo e convivialità. Per chi vuole organizzare una grigliata senza sforare il budget, LIDL propone una linea di accessori a meno di 5 euro che punta sull’utilità e sul risparmio. Un’offerta pensata per semplificare ogni fase della cottura, dalla preparazione fino alla pulizia finale.

Strumenti essenziali per grigliare con pochi euro

Tra gli articoli in evidenza, spiccano i set da barbecue firmati GRILLMEISTER, in vendita a 4,99 euro. Ogni confezione include paletta, pinza, forchetta e pennello, realizzati in acciaio o silicone e completati da un manico antiscivolo. Un kit compatto e funzionale, adatto sia ai principianti che a chi è abituato a gestire cotture più elaborate.

Per la pulizia della griglia, LIDL mette a disposizione una spazzola con raschietto in acciaio inox e spugna sostituibile, utile per rimuovere incrostazioni e residui. Costa 2,99 euro ed è uno degli accessori più richiesti dai clienti nei mesi estivi.

Ampio spazio anche agli spiedini in acciaio, proposti a 3,99 euro in un set che comprende due modelli flessibili, quattro extra lunghi e sei classici. Pensati per evitare che gli alimenti si incollino alla griglia o si brucino, sono lavabili e riutilizzabili. Per chi cerca invece una soluzione rapida per la pulizia, la spugna BBQ a 4,99 euro è dotata di un interno in schiuma FlexTexture, che si adatta alla temperatura dell’acqua e offre una rete esterna resistente chiamata ArmorTec.

Utensili da cucina e soluzioni pratiche per l’estate

Nel reparto dedicato alla cucina, LIDL propone forbici da cucina in confezione doppia a 1,99 euro, pensate per tagliare carne o verdure con precisione. A queste si affiancano utensili da cucina a 2,99 euro: strumenti utili per preparare salse, condimenti e accompagnamenti che completano il menù da griglia.

Per chi ha esigenze più strutturate, LIDL propone anche barbecue a gas da 199 euro e modelli ventilati da tavolo a 49 euro, adatti a spazi ridotti o a chi preferisce una cottura rapida. Tra gli articoli complementari, figura il cesto accenditore a 5,79 euro, indicato per avviare le braci in sicurezza senza bisogno di liquidi infiammabili.

Anche se alcuni prodotti superano leggermente la soglia dei 5 euro, l’offerta resta orientata alla convenienza e alla funzionalità, rendendo possibile allestire un barbecue completo con una spesa contenuta.

La varietà di articoli disponibili e la rotazione stagionale dell’assortimento fanno di LIDL una tappa utile non solo per il barbecue, ma anche per chi cerca oggetti per la casa, il giardinaggio o il tempo libero, mantenendo sempre un occhio al portafoglio. In vista delle prossime grigliate estive, una visita in negozio può bastare per organizzare tutto con pochi euro, senza rinunciare alla qualità degli strumenti.