Quando andiamo a fare la spesa al supermercato, andiamo dritti e diretti verso le offerte che abbiamo avuto modo di leggere ed osservare sul volantino che ci è arrivato a casa.

Ma, quando siamo all’interno del supermercato, subito il nostro occhio può cadere anche su dei prodotti che non erano nella nostra lista della spesa. Prodotti che sono l’eccellenza del nostro Made in Italy e che da Eurospin possiamo trovare in offerta.

Non ci credi? Continua nella lettura e vedrai come, in effetti, quelli che sembrano prodotti che non porteresti mai sulla tavola (perché a prezzo troppo elevato) da ora in poi lo farai.

Grande offerta da Eurospin

Fare la spesa da Eurospin è sempre una delle cose più belle della settimana: ci sono tantissime offerte per altrettanti prodotti che, alcune volte, mai avresti pensato di acquistare. Un esempio? Prodotti che hanno a che fare con le eccellenze del nostro paese che, molto spesso, costano davvero tanto rispetto a quelli più commerciali.

Ma da Eurospin questo non è un ragionamento da farsi. Infatti, basta dare uno sguardo al volantino, con le offerte che ci sono in questo periodo, per capire come in realtà, in questa catena di supermercati, fare la spesa sia davvero un gioco da ragazzi. E, anche acquistare prodotti che siano lo slancio del nostro Made in Italy può fare davvero la differenza.

L’offerta di cui stiamo per parlarti ora è un qualcosa che arriva da oltre Oceano ma che da qualche anno è entrata a far parte anche della nostra cucina, specialmente di quella riguardante il reparto dolci: stiamo parlando dei marshmallow. Dal 28 luglio e fino al prossimo 10 agosto, troverete tantissime offerte nei supermercati Eurospin.

Un dolce per i più piccoli

Ma l’attenzione, non solo dei più piccoli, ma anche die più grandi, cade proprio sull’offerta dei marshmallow, che troverete a soli 1.59€, nella loro confezione da 300 grammi.

In America li mangiano così, da soli, o li aggiungono al latte o al gelato: a poco a poco stanno entrando anche nella nostra cucina, con il loro sapore zuccheroso e, anche, un po’ appiccicoso.

Oltre a quest’offerta, da Eurospin troverai anche tantissimi altri prodotti per la casa, ma anche per la cura del tuo corpo, oltre che offerte di carattere alimentare che non possono fare altro che arricchire la tua dispensa. Ci stai ancora pensando? Cosa aspetti? Corri subito in uno dei punti vendita e approfitta di queste incredibili offerte che non durano in eterno.