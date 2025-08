In un contesto socio-economico sempre più complesso, il fenomeno del lavoro dopo la pensione si conferma come una realtà in crescita.

Tra motivazioni economiche, desiderio di mantenere un ruolo attivo nella società e necessità di integrare il reddito, molti pensionati scelgono o sono costretti a proseguire l’attività lavorativa, trasformando quella che un tempo era un’eccezione in una prassi diffusa.

Secondo i dati Eurostat del 2023, il 13% dei pensionati europei continua a lavorare oltre sei mesi dal ricevimento della prima pensione di vecchiaia. Un ulteriore 4,5% di pensionati, inizialmente ritirati dal mercato del lavoro, decide di rientrarvi successivamente. Questo significa che più di un pensionato su otto non abbandona completamente il lavoro, con variazioni significative tra i Paesi membri: mentre in Romania solo il 2% continua a lavorare dopo la pensione, in Estonia questa quota supera il 50%.

Le ragioni che spingono molti a mantenersi attivi sono molteplici. Circa il 36,3% lo fa per il desiderio di restare socialmente e professionalmente impegnato, mentre il 28,6% è motivato da necessità economiche. Questa tendenza è amplificata dall’invecchiamento demografico dell’UE, dove oltre il 20% della popolazione ha più di 65 anni e l’età mediana si attesta a 44,7 anni.

Il quadro italiano: un fenomeno in crescita ma ancora contenuto

In Italia, l’invecchiamento della popolazione è particolarmente marcato: il 31,1% degli abitanti ha più di 60 anni e il rapporto di dipendenza degli anziani ha raggiunto il 37,8%, ben al di sopra della media europea del 33,4%. Il tasso di occupazione nella fascia d’età 55-64 anni si attesta al 59% a fine 2024, in linea con la media UE ma inferiore rispetto ai Paesi nordici.

Significativo è il dato secondo cui il 9,4% dei nuovi pensionati italiani continua a lavorare dopo il pensionamento, spinto anche da misure legislative che consentono di cumulare pensione e reddito da lavoro. Questo contribuisce non solo a integrare le risorse personali, ma anche a valorizzare competenze ed esperienze preziose per il mercato del lavoro.

Il dato demografico ed economico suggerisce che il fenomeno del lavoro dopo la pensione non è destinato a diminuire nel breve termine. Al contrario, il progressivo invecchiamento della popolazione europea e italiana rende sempre più importante il contributo dei lavoratori senior. Oltre a sostenere il sistema previdenziale, questi lavoratori aiutano a mantenere vive competenze e professionalità che altrimenti rischierebbero di andare perdute.

Le politiche di incentivo al lavoro post-pensionamento, come la possibilità di cumulare pensione e reddito da lavoro, rappresentano strumenti essenziali per facilitare questa transizione. Tuttavia, è necessario anche considerare aspetti legati alla qualità del lavoro, alla salute e al benessere degli anziani lavoratori, per evitare che il lavoro diventi un peso anziché una risorsa.

