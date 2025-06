Pensare alle prossime vacanze estive, ti porta alla mente quanto le bellissime spiagge del nostro paese quanto anche la montagna.

Ciò che però dobbiamo sapere è che non per forza bisogna solo immaginare, perché molto spesso possono anche essere raggiunte queste mete così tanto ambite. Vediamo in quali altri paradisi puoi andare in vacanza.

Maldive sì, ma ci sono anche altre mete poco conosciute ma che, comunque, hanno un mare azzurro e cristallino da far invidia proprio a queste isole. Scopriamoli insieme.

La Puglia ti aspetta per le tue vacanze

Le vacanze sono ufficialmente iniziate e già c’è chi inizia a guardarsi attorno per iniziare a pensare dove poter trascorrere i giorni di ferie che si è prescelto. Ciò che è necessario pensare è che, molto spesso, sì, si sceglie il mare che è accanto a noi, quello dell’Italia e di casa nostra.

Non è sempre detto che mare cristallino sia sinonimo di Isole Maldive, anzi. Ci sono tantissimi altri luoghi che hanno lo stesso spiagge bianchissime e mare quasi trasparente ma che, come dicevamo, sono davvero poco conosciute. Un esempio su tutti? La Puglia: qui davvero ci sono dei posti e delle spiagge incontaminate che non hanno nulla da invidiare a le spiagge e ai luoghi più rinomati che siamo soliti conoscere ed ascoltare, sia in tv che sul web.

Le offerte che arrivano a settembre

Posti e luoghi che vanno scoperti sempre, anno dopo anno, e che ci portano anche a conoscere nuove zone d’Italia che, da soli, di certo non saremmo mai andati ad esplorare. L’unione perfetta fra il relax, la spiaggia, il mare ma anche la storia e la cultura del posto, o dei luoghi vicini. L’offerta di cui vi parliamo adesso vi porta nel Salento e, precisamente, a Torre Pali.

Qui vi è il Residence Boccaccio, situato a soli 700 metri dal mare. La struttura offre una terrazza con vista sulla città, un’area salotto con TV satellitare a schermo piatto, una cucina completamente attrezzata con forno e frigorifero. Inoltre, in ogni stanza, è presente un bagno privato con bidet e set di cortesia, mentre altrettante stante sono dotate di balcone con vista sul giardino o sul cortile interno.

Tutti gli appartamenti sono dotati di aria condizionata. Quanto costa stare qui qualche giorno in completo ed assoluto relax? Ad esempio, per la tua vacanza di settembre, il prezzo è di soli 99€ a persona per una notte. Se decidi di optare per il pacchetto di 7 giorni, il tutto ti costerà meno di 400€. Un affare da prendere al volo!