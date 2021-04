Latte vegan, Leonardo DiCaprio sostiene Perfect Day

Fonte immagine: Gettyimages

Leonardo DiCaprio entra ufficialmente nel comitato consultivo di Perfect Day, società proiettata per la creazione di latte vegan e derivati.

Leonardo DiCaprio è entrato ufficialmente a far parte del Sustainability & Health Advisory Council (SHAC) di Perfect Day, ovvero il comitato consultivo della società creata nel 2014 dagli imprenditori Ryan Pandya e Perumal Gandhi.

Perfect Day si occupa di ricreare artificialmente proteine del siero del latte per ottenere una variante vegan, una riproduzione della microflora bovina, ma senza l’impiego delle mucche o di elementi di origine animale.

Perfect Day sta cercando di creare latticini e latte di origine vegetale che non preveda l’impiego di animali, ma attraverso la fermentazione microbica. In questo modo si possono ridurre gli effetti sull’ambiente dati dalla produzione classica del latte, offrendo una valida alternativa che non comporti lo sfruttamento delle mucche. Un soluzione interessante che potrebbe ridurre l’impatto sull’ambiente dato dalle scelte alimentari, come sostiene anche lo stesso DiCaprio.

Latte vegan e impatto sull’ambiente

L’azienda ricrea in laboratorio le proteine del latte riproducendo il DNA dei bovini come esempio di microflora, ovvero quei minuscoli organismi viventi utilizzati per produrre vitamine e probiotici. Questa tipologia di flora intestinale del tutto artificiale impedisce che vengano impiegate le mucche nel processo di produzione del latte, per questo si attiva una fermentazione acellulare cioè senza cellule animali.

Da ciò si ottiene una produzione di proteine impiegate nella preparazione di latticini e derivati. Un processo sicuramente più rispettoso, sia degli animali che dell’ambiente stesso e con un impatto inferiore.

Secondo i dati riportati l’impiego di proteine Perfect Day ridurrebbe fino al 97% in meno di emissioni di gas serra rispetto ai metodi convenzionali. Un progetto interessante che, oltre all’attore, vede la presenza e il supporto di un team di esperti in agricoltura, salute e benessere, politica alimentare, sostenibilità e nutrizione.

Il progetto Perfect Day collabora già attivamente con molte aziende così da sviluppare versioni vegan dei loro prodotti lattiero-caseari tradizionali. L’obiettivo è quello di offrire soluzioni sempre più rispettose per l’ambiente per un futuro più green e sano, per combattere la crisi climatica e promuovere un sistema alimentare globale che dia la priorità all’equità nutrizionale e con il supporto di un’alimentazione sostenibile.

Fonte: VegNews