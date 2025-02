Il Festival di Sanremo si sta rivelando, certo all’insegna della musica, ma anche molto commovente: ancor prima della messa in onda

Perché Sanremo è Sanremo, perchè tutto è amplificato ma anche perchè ci sono canzoni che catturano l’anima rendendoci nudi e crudi di fronte alle grandi emozioni. Come quella di Simone Cristicchi che ha già vinto il Premio Lunezia per Sanremo.

Il Festival di Sanremo di Carlo Conti ha già mostrato il suo lato delle grande emozioni ancor prima di iniziare, precisamente alla seconda puntata del Prima Festival, lo show che come ogni anno anticipa lo spettacolo, con interviste esclusive ai cantanti.

Quest’anno il format ha come conduttori Gabriele Corsi, Bianca Guaccero e Maria Sole Pollio, che si stanno dimostrando molto in sintonia e ben coordinati. Proprio qui si è verificato un episodio che ha colpito tutti.

Il presentatore ringrazia Cristicchi commosso

Durante la puntata di Prima Festival le grandi emozioni l’hanno fatta da padrona. Il momento si è verificato quando è stata trasmessa l’intervista di Gabriele Corsi a Simone Cristicchi. Il cantante ha parlato del suo brano Quando sarai Piccola, che affronta il tema dell’Alzheimer e della cura dei genitori colpiti dalla malattia. “Torno con una grande emozione per me. E’ una canzone speciale, intima.” ha riferito.

“Il brano racconta di quando nella vita, con il passare del tempo, noi diventiamo i genitori dei nostri genitori e in qualche modo restituiamo con amore tutto quello che abbiamo ricevuto da loro”. Ha poi aggiunto rispondendo alla domanda di Carlo Conti, già visibilmente commosso.

Le parole di Cristicchi hanno commosso profondamente Corsi, il cui padre soffre di una malattia degenerativa, portandolo alle lacrime. Con voce rotta, il conduttore ha ringraziato l’artista per la sua canzone, sottolineando quanto fosse toccante.“Ascoltandoti, anche in prova, non c’era… non c’era nessuno che non si fosse commosso. C’è chi dice che il dolore condiviso è più leggero, non so se sia così ma io dico semplicemente: grazie”.

Alla fine i due si sono abbracciati, emozionando ulteriormente tutte le persone presenti compresa Bianca Guaccero che non ha nascosto la sua emozione e ha ammesso la difficoltà nel riprendere la conduzione subito dopo un momento così intenso. Corsi ha poi ribadito di non vergognarsi delle sue lacrime, condividendo il suo pensiero anche sui social. Il PrimaFestival si conferma quindi un contenitore non solo di musica, ma anche di emozioni autentiche: è qui che smessi gli abiti imposti dall’autorevolezza della vetrina sanremese, i protagonisti si lasciano andare un pò di più.