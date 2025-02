Negli ultimi anni, la crescente consapevolezza riguardo alla sostenibilità ambientale ha spinto molti a cercare soluzioni per ridurre i costi.

Le fonti di energia rinnovabile, in particolare, si sono affermate come una valida alternativa alle tradizionali fonti fossili. Non sempre è possibile installare pannelli solari convenzionali, soprattutto in contesti urbani o storici dove l’estetica e le normative edilizie possono rappresentare un ostacolo.

In questo scenario, le tegole fotovoltaiche emergono come un’opzione interessante e innovativa. Ma cosa sono esattamente e quanto costano?

Energia pulita senza pannelli fotovoltaici

Le tegole fotovoltaiche sono un’innovazione nel campo delle energie rinnovabili, in quanto offrono una soluzione che unisce funzionalità e design. Questi dispositivi integrano celle solari direttamente nelle tegole del tetto, permettendo così di generare energia elettrica sfruttando la luce solare. A differenza dei pannelli fotovoltaici tradizionali, che possono risultare ingombranti e poco gradevoli dal punto di vista estetico, le tegole fotovoltaiche si integrano armoniosamente con la struttura dell’edificio, mantenendo l’aspetto tradizionale del tetto.

In questo modo, è possibile produrre energia pulita senza alterare l’estetica del contesto urbano. Questo aspetto è particolarmente importante per chi vive in centri storici o in aree con vincoli architettonici, dove l’installazione di pannelli solari potrebbe non essere consentita. Le tegole fotovoltaiche non solo forniscono un’ottima soluzione per la produzione di energia, ma contribuiscono anche a proteggere il tetto, grazie alla loro struttura resistente.

Le tegole fotovoltaiche non sono l’unica opzione disponibile; esistono anche tegole termiche che utilizzano l’energia solare per produrre acqua calda. Questa distinzione è cruciale, poiché mentre le prime sono destinate alla generazione di energia elettrica, le seconde sono utilizzate per il riscaldamento dell’acqua, ideale per soddisfare le esigenze domestiche.

Inoltre, le tegole fotovoltaiche possono essere collegate a sistemi di accumulo, consentendo di immagazzinare l’energia prodotta durante il giorno per utilizzarla nelle ore serali o nei periodi di bassa produzione solare. Questo sistema di accumulo non solo aumenta l’autosufficienza energetica della casa, ma riduce anche la dipendenza dalla rete elettrica, contribuendo a un notevole risparmio sulla bolletta.

Tuttavia, è importante considerare che l’efficienza di queste tegole dipende da vari fattori, tra cui:

1. La corretta installazione

2. L’inclinazione del tetto

3. L’esposizione alla luce solare

In genere, per realizzare un impianto da 3 kW, sono necessarie tra le 30 e le 50 tegole con celle fotovoltaiche.

Ecco quanto costano le tegole fotovoltaiche

Il costo delle tegole fotovoltaiche è uno degli aspetti più discussi e può variare significativamente in base a diversi fattori, come la dimensione e l’efficienza delle tegole stesse. In media, il prezzo di una tegola fotovoltaica oscilla tra i 50 e i 100 euro. Pertanto, per un impianto che richiede tra le 30 e le 50 tegole, il costo di acquisto si aggira tra i 1.500 e i 5.000 euro.

A questa cifra bisogna aggiungere il costo dell’installazione, che può variare a seconda della complessità del lavoro e della regione in cui ci si trova. Anche il prezzo di un sistema di accumulo, se desiderato, deve essere considerato. Inoltre, è necessario tenere in conto il costo per lo smaltimento delle vecchie tegole, qualora sia previsto. In definitiva, il costo totale per un impianto di tegole fotovoltaiche può variare tra i 15.000 e i 20.000 euro.

Nonostante i costi iniziali possano sembrare elevati, è fondamentale ricordare che gli investimenti in impianti fotovoltaici possono beneficiare di detrazioni fiscali e incentivi statali che possono ridurre significativamente l’importo finale. Inoltre, i risparmi sulle bollette energetiche nel lungo periodo possono contribuire a ripagare l’investimento.