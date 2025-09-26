Avere sempre una casa al top, a partire proprio dall’arredamento, è il sogno di tutti. Dall’altro lato, però, non vorremmo spendere una fortuna.

Ed ecco che ci viene in aiuto Ikea, l’azienda svedese che sta diventando la vera leader nell’ambito dell’arredamento e, al tempo stesso, dell’arredamento funzionale e a poco costo. Cosa ci propone questa volta per rendere davvero unica la nostra casa.

In particolare per quel che riguarda gli arredamenti per la camera da letto. Vediamo insieme tutte le novità e, allo stesso tempo, i prezzi.

La tua camera da letto e le sue tende

Quando si pensa ad un arredamento innovativo, sia per quel che riguarda i prezzi che i materiali utilizzati, il pensiero corre immediatamente ad Ikea. Sì, proprio lei, l’azienda svedese che sta rinnovando il gusto di arredare a poco prezzo, anche a partire dalle nostre case. Ogni anno propone delle soluzioni di arredamento diverse e per tutte i gusti e tasche.

L’attenzione di oggi cade, però, in particolare, sulla camera da letto. Tutti vorremmo sempre avere una tenda a portata di mano ma, ovviamente, non sempre abbiamo lo spazio a lei deputato, specie in questa stanza. Spesso, al di là di quella che è la cucina o una camera ufficio, difficilmente abbiamo altro spazio per la tenda stessa. Ma siamo proprio sicuri che vi dobbiamo rinunciare a priori?

È su questo che Ikea ci viene in aiuto con un’offerta a dir poco pazzesca che ci permetterà di avere una tenda che possiamo utilizzare anche dove meno ce l’aspettiamo. Avresti mai pensato ad una tenda dedicata solo alla camera più riservata della tua casa? Ebbene sì, Ikea ce l’ha e te la propone. Si tratta di LÖNNSTÄVMA, delle tende lunghe, indicate proprio per la tua camera da letto.

La proposta geniale di Ikea

Possono arrivare ad una lunghezza di circa 3 metri e, dall’altro lato, hanno una varietà di utilizzo unica nel suo genere. Sono presenti e disponibili in due colorazioni, bianca e blu ed hanno un costo inferiore agli 80€. Se non hai vogli di far istallare le tapparelle alla tua casa, queste tende fanno proprio al caso tuo.

Le tende oscuranti sono la soluzione migliore, vanno solo inserite nel bastone già fissato, hanno di fatto dei passanti che scorrono rapidamente lungo il borgo e si vanno a collocare nella posizione desiderata. Hanno la capacità quanto lo scopo di tenere lontani occhi indiscreti e, al tempo stesso, di mantenere la tua privacy come tale.

Un accessorio indispensabile che, da Ikea, trovi davvero ad un piccolo prezzo. Cosa aspetti? Corri subito a comprarle.