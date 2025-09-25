Comunicato urgente rivolto a tutti i contribuenti: il nuovo messaggio dell’Agenzia delle Entrate, cosa c’è da sapere.

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso un comunicato urgente che interessa tutti i contribuenti italiani, con dettagli aggiornati sulla dichiarazione dei redditi 2024.

Quest’anno, le novità introdotte nel modello precompilato e nelle modalità di presentazione rappresentano un importante passo avanti nella semplificazione fiscale, includendo per la prima volta anche i titolari di partita IVA.

Disponibilità e novità del modello precompilato 2024

Dal 30 aprile 2025 sarà accessibile online, tramite il portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, il modello di dichiarazione precompilata relativo all’anno fiscale 2024. Questo strumento, pensato per agevolare la compilazione della dichiarazione, contiene già numerosi dati rilevanti: dalle detrazioni per spese sanitarie, universitarie e premi assicurativi, ai contributi previdenziali e ai bonifici effettuati dal contribuente. Saranno inoltre inclusi gli interventi di ristrutturazione edilizia e le detrazioni per la riqualificazione energetica. Una novità di rilievo per il 2024 riguarda l’estensione della precompilata anche ai soggetti titolari di partita IVA, che fino a ora non avevano questa possibilità.

Questa estensione rappresenta un passo importante verso una maggiore digitalizzazione e semplificazione delle procedure fiscali anche per i professionisti e lavoratori autonomi. Per scaricare e presentare il modello precompilato, il contribuente dovrà accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate utilizzando le proprie credenziali personali (SPID, CIE o CNS). La dichiarazione dovrà essere trasmessa entro il 30 settembre 2024 per il modello 730, mentre la scadenza per il modello Redditi è fissata al 15 ottobre 2024. Chi sceglie di utilizzare il modello 730 godrà della possibilità di ricevere eventuali rimborsi IRPEF direttamente in busta paga o nel cedolino pensione, grazie a un meccanismo di conguaglio semplificato.

Al contrario, per chi presenta il modello Redditi, i tempi per ottenere i rimborsi sono più lunghi e gli eventuali versamenti di imposta dovranno essere effettuati tramite modello F24. Il modello 730 è riservato a contribuenti con redditi da lavoro dipendente, da contratti a progetto, redditi da terreni, fabbricati o di capitale. Rientrano in questa categoria anche alcuni lavoratori autonomi privi di partita IVA e gli eredi che presentano dichiarazioni per conto di contribuenti deceduti.

Per la corretta compilazione del modello 730 è fondamentale essere in possesso di tutta la documentazione necessaria, tra cui copia della precedente dichiarazione, dati del sostituto d’imposta, certificazione unica, e documenti relativi alle spese sanitarie sostenute. Inoltre, è importante raccogliere le ricevute di pagamento di mutui per l’acquisto della prima casa e ogni altra documentazione utile riguardante redditi da pensione o altre fonti.

Attraverso il portale online dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente potrà confermare o modificare i dati presenti nel modello precompilato seguendo un percorso guidato e semplificato, con la possibilità di inviare direttamente la dichiarazione in via telematica senza bisogno di intermediari. Queste novità testimoniano l’impegno dell’ente nel rendere più accessibile e immediata la gestione fiscale per ogni cittadino, con un’attenzione particolare agli strumenti digitali e all’ampliamento delle categorie di contribuenti che possono usufruire della dichiarazione precompilata.