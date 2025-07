Novità per la TARI che costa sempre di più: con questa clausola non devi pagarla, tutti i dettagli e le curiosità

La TARI, tassa comunale sui rifiuti, continua a rappresentare un peso crescente per molte famiglie italiane. Tuttavia, in alcune realtà locali sono previste clausole specifiche che permettono di evitare il pagamento dell’imposta o di beneficiarne di riduzioni significative. Queste agevolazioni, però, sono applicabili solo in determinati Comuni e a particolari categorie di contribuenti.

La TARI è un tributo volto a coprire il costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e viene calcolata in base alla superficie dell’immobile e alla sua destinazione d’uso. Tuttavia, numerosi Comuni italiani hanno introdotto misure di riduzione o esenzione per alleggerire il carico fiscale su alcune categorie di utenti.

In particolare, possono beneficiare di esenzioni totali o parziali:

i nuclei familiari con reddito molto basso , certificato tramite ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);

, certificato tramite ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente); le persone con disabilità grave , che spesso necessitano di servizi aggiuntivi per la gestione dei rifiuti;

, che spesso necessitano di servizi aggiuntivi per la gestione dei rifiuti; le utenze non domestiche che hanno interrotto l’attività produttiva o commerciale per un periodo prolungato;

o commerciale per un periodo prolungato; gli immobili adibiti a uso pubblico o sociale, come centri di assistenza o case di riposo, ove il Comune abbia previsto agevolazioni specifiche.

La clausola che permette di non pagare la TARI in alcuni Comuni

Una delle novità più rilevanti introdotte da alcune amministrazioni locali è la cosiddetta clausola di non pagamento della TARI per chi rientra in determinate condizioni di difficoltà economica oppure per chi dimostra di non produrre rifiuti a causa di particolari situazioni, come la chiusura prolungata dell’attività o l’uso saltuario dell’immobile.

Questa clausola, però, non è uniforme su tutto il territorio nazionale e la sua applicazione dipende dalla delibera adottata dal singolo Comune. Per questo motivo, è indispensabile consultare gli uffici tributi o i siti istituzionali comunali per verificare l’effettiva possibilità di esenzione o riduzione.

Per poter accedere alle riduzioni o esenzioni sulla TARI è necessario presentare una richiesta formale al Comune di riferimento. La documentazione richiesta varia a seconda della tipologia di agevolazione, ma generalmente comprende:

certificazione ISEE aggiornata , per dimostrare la condizione economica;

, per dimostrare la condizione economica; certificati medici o di invalidità , nel caso di disabilità;

, nel caso di disabilità; documentazione comprovante la cessazione temporanea dell’attività commerciale o produttiva ;

; autocertificazioni sull’uso effettivo dell’immobile.

L’iter di valutazione può richiedere qualche settimana e la decisione finale viene comunicata attraverso un avviso ufficiale.

Le amministrazioni comunali, in collaborazione con i cittadini, stanno progressivamente affinando i criteri per una gestione più equa della tassa sui rifiuti, cercando di bilanciare la necessità di coprire i costi del servizio con la tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione.