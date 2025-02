La principessa Kate Middleton torna a mostrarsi con il suo consorte William, in un modo sinora inaspettato. I dettagli

Negli ultimi tempi, la corona inglese ha attraversato dei momenti davvero molto difficili, come in effetti, nessuno si sarebbe mai aspettato.

In particolare, a vivere un periodo davvero buio della loro esistenza, sono stati proprio la principessa Kate Middleton, amatissima dal popolo inglese, e il re Carlo III, entrambi attaglianati dal cancro. Lo scorso anno, soprattutto, si è rivelato molto duro, in quanto entrambi hanno dovuto affrontare interventi chirurgici dovuti alla malattia. Kate, in particolare, si è dovuta allontanare, per un lungo periodo, dagli impegni pubblici.

Come ben sappiamo, infatti, tra i doveri legati alla corona inglese, ci sono degli impegni improrogabili cui ottemperare, come ad esempio eventi di vario genere, a cui presenziare. C’è stato anche un periodo, lo scorso anno, in cui non si sapeva nulla di cosa fosse accaduto alla principessa, dopo un intervento alla London Clinic. Tuttavia, nel marzo scorso, con un video pubblicato dalla BBC, Kate aveva svelato di avere un cancro, lasciando tutti attoniti.

Da lì in poi, è stata lei stessa a chiedere maggiore privacy, in modo da avere tutto il tempo per affrontare la malattia e riprendersi.

Kate e William, l’immagine colpisce e fa il giro del web: mai visti così

Il 14 febbraio scorso è stato San Valentino, e dopo aver annunciato novità in merito alle sue condizioni, la principessa Kate è tornata a mostrarsi con il suo principe William.

Sul loro account ufficiale Instagram, princeandprincessofwales, hanno postato una dolcissima foto, in cui si scambiano un bacio. Una foto semplice, ma che in realtà, per il protocollo stringente seguito dalla corona inglese, è una vera e propria novità.

Nella didascalia della foto, un cuore, che non fa che riassumere il profondo legame della coppia, che si conosce sin dai tempi del college. Un amore che sta dimostrando di essere solido, e di saper aver affrontare le avversità, restando uniti. Non è così scontato.

La foto, ovviamente, sta facendo il giro del web, e tanti sono i commenti sotto al post. Per quanto concerne, invece, la salute della principessa, tempo fa aveva annunciato che il cancro sarebbe in remissione. Ora, la principessa Kate Middleton si sta concentrando sulla guarigione, come lei stessa ha spiegato di recente, e da queste foto sembra proprio aver ritrovato maggiore tranquillità.