Hai visto la casa di Alessia Marcuzzi? La conduttrice vive in una dimora da sogno che farebbe invidia a tutti: ecco com’è.

La super conduttrice è pronta a calcare il palco del Festival di Sanremo, a fianco di Carlo Conti che l’ha voluta con lui sul palco dell’Ariston: Alessia Marcuzzi è tra i nomi più amati del panorama televisivo e i fan non vedono l’ora di vederla nei suoi outfit che senza dubbio non deluderanno. Ma avete mai visto dove abita la conduttrice? La sua casa è davvero da sogno e vale la pena sbirciarci dentro per un attimo. I social, in questo ci aiutano.

Grazie all’occhio dei social che entra ovunque, possiamo sapere qualche cosa in più sulla bella dimora di Alessia Marcuzzi, che vive a Roma dove è nata. Molto legata alla sua città natale, Marcuzzi ha deciso di viverci in una casa in un luogo esclusivo e che farebbe invidia a chiunque.

Alessia Marcuzzi: dov’è e com’è fatta la sua casa a Roma, esclusiva dimora da sogno

Alessia Marcuzzi non ha badato a spese quando si è trattato di acquistare la sua meravigliosa casa nel pieno centro di Roma. Non poteva scegliere città diversa, dove ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo e dove ha fatto i suoi primi provini. Proprio nella Capitale la conduttrice ora abita in una dimora da sogno tra Ponte Milvio e Piazza del Popolo: una casa moderna e piena di elementi personali contrastanti.

Nata a Casal Palocco, Alessia ha vissuto in diverse città – a Londra ha anche una casa – ma Roma rimane la sua città del cuore. Un mix di modernità e classicità che non cozzano tra loro, ma si intrecciano in un arredamento personale e originale, scelto dalla conduttrice. Completa la bellissima dimora un enorme terrazzo per ammirare i tetti di Roma.

Idealista.it ci svela i prezzi di mercato del quartiere scelto da Alessia. Cifre da capogiro per noi comuni mortali: 21,6 €/m2 per le proprietà in affitto e 5.678 €/m2 per quelle in vendita. Appena può, Alessia, scappa a Londra nella sua casa e a trovare il figlio Tommaso che lì frequenta l’Università. Non abbiamo altre informazioni su di lui e non sappiamo bene dove si trovi la casa di Alessia a Londra, e questo dimostra il fatto che la conduttrice voglia comunque mantenere un certo riserbo e ci tenga alla sua privacy.