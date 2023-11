Ipomea: caratteristiche della pianta rampicante

L’ipomea è una pianta rampicante facile da coltivare, estremamente decorativa e a crescita rapida. La pianta fa parte della vasta famiglia delle Convolvulaceae, ed è caratterizzata da delicati fiori a forma di campanelle che sbocciano perlopiù al mattino per poi richiudersi la sera.

Fonte immagine: Pixabay

Con i suoi fiorellini a forma di campanella che sprizzano colori da tutti i pori, la pianta Ipomea non può che conquistare il nostro cuore, ma cosa sappiamo esattamente di questa rampicante? Dove vive, come si moltiplica e, soprattutto, come fare a coltivarla al meglio?

Passeggiando per le strade della tua città, ti potrebbe capitare di imbatterti muri ricoperti da tanti piccoli fiori a forma di trombette o campanelle.

Ecco, con ottime probabilità questo piccolo spettacolo della natura è tutto merito della pianta Ipomea, una rampicante floreale tra le più diffuse al mondo, un membro della famiglia delle Convolvulaceae, gruppo che conta la bellezza di 500-600 specie differenti, tutte caratterizzate da fiori dalla caratteristica forma di trombette e campanelle.

Non a caso, l’ipomea è anche nota con il nome di “campanula” o “campanella”, per la peculiare forma dei fiori.

Ma questa non è la sola curiosità riguardo questa pianta. Scopriamo quali sono le caratteristiche dell’ipomea, le curiosità e qualche consiglio per coltivarla in vaso e in giardino.

Ipomea: la pianta rampicante dalle mille campanelle

Fonte: Pixabay

Se ti stai domandando qual è la pianta rampicante che cresce più velocemente, beh, probabilmente l’ipomea non otterrà questo primato, ma si rivela pur sempre una pianta a crescita molto rapida, perfetta dunque per decorare balconi e giardini in breve tempo.

La pianta è una sempreverde proveniente da molte aree del mondo. In Italia si è diffusa proprio per il suo bell’aspetto e per la facilità di coltivazione.

A seconda delle diverse varietà, l’ipomea può essere perenne, annuale o sempreverde. In natura possiamo trovare ipomee arbustive o rampicanti, spesso utilizzate per tappezzare divisori, balconi, pareti, recinzioni e pergole.

Le ipomee sono caratterizzate da foglie di forme e dimensioni differenti, a seconda delle diverse varietà. Alcune specie hanno foglie cuoriformi, altre dentate, grandi o più minute. Ma ad attirare l’attenzione, più che le foglie, sono proprio i fiori delle ipomee, talmente belli da far spesso parte dei bouquet matrimoniali.

In che mese fiorisce l’ipomea?

I fiori dell’ipomea fanno capolino durante il periodo estivo, da giugno a ottobre. Le infiorescenze possono andare dal bianco al porpora, dal rosa all’azzurro, dal giallo al rosso, per non dimenticare la suggestiva ipomea rampicante di colore blu, che decora con eleganza qualsiasi luogo.

Un altro aspetto interessante dei fiori di ipomea è senz’altro la tendenza a sbocciare al mattino, per poi richiudersi alla sera, “comportamento” che accomuna tutte le piante appartenenti a questa specie, fatta eccezione per l’Ipomea fiore di luna (ipomea bianca) che, al contrario, sboccia la sera per poi richiudersi al mattino.

Quanto cresce l’ipomea?

A seconda delle diverse varietà, le ipomee possono raggiungere facilmente i 3/5 metri in altezza. In Italia, tra le tipologie più diffuse vi sono:

Ipomoea tricolor, proveniente dal Messico e caratterizzata da grandi fiori azzurri/viola

Ipomoea purpurea, con i suoi fiori porpora-violetto

La sagittata (o campanella selvatica), una strisciante o rampicante che cresce perlopiù in Lazio, Puglia e Sicilia

L’ipomoea stolonifera (o ipomoea imperati), una rampicante erbacea che cresce spontanea sulle spiagge.

Come coltivare la pianta rampicante Ipomea?

Fonte: Pixabay

Se intendi portare una ventata di colore in balcone o in giardino, l’ipomea potrebbe essere la pianta che fa per te, una scommessa senz’altro sicura per i neofiti del giardinaggio. Si tratta infatti di una varietà facile da coltivare, purché venga posizionata in un luogo soleggiato e su un terreno adatto, ben concimato e sufficientemente umido.

Vediamo rapidamente alcuni consigli utili per coltivare questa pianta rampicante.

Dove piantare la pianta rampicante ipomea?

La pianta predilige zone soleggiate (esposte al sole per tutto il giorno), in modo da ottenere una rigogliosa fioritura. Se la pianta di Ipomea non fiorisce, potrebbe voler dire che non sta ricevendo sufficiente illuminazione.

Temperature

La pianta si adatta bene al caldo estivo, anche a quello più torrido, mentre necessita di riparo durante l’inverno, quando le temperature scendono al di sotto dei 12 gradi. Se stai coltivando la tua ipomea in vaso, in inverno non dimenticare di spostarla in un punto più riparato.

Innaffiature

La pianta necessita di irrigazioni regolari, in modo che il terriccio rimanga sempre umido. Ma attenzione a non esagerare con le innaffiature, per non rischiare di provocare dannosi ristagni di acqua.

A questo proposito, se la pianta di ipomea presenta foglie gialle, potresti dover regolare meglio la frequenza delle irrigazioni.