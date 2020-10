Influenza o Covid-19, sintomi simili: qualche consiglio

Da non trascurare una corretta idratazione dell’organismo e l’assunzione di almeno cinque porzioni al giorno di frutta e verdura . Questi alimenti della salute aiuteranno l’organismo a combattere meglio l’influenza e permetteranno di non incorrere in pericolose carenze di sali minerali o vitamine. Sì anche al ricorso a rimedi naturali come lo zenzero o l’aglio.

Si tratta in buona misura di sintomi che compaiono sia in caso di influenza che di Coronavirus. A variare sono in alcuni casi l’intensità e la durata dei sintomi, oltre alla loro persistenza. A questo si aggiunge anche una sintomatologia più specifica e relativa al Covid-19.

