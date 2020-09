Influenza in arrivo: picco previsto tra gennaio e febbraio

Le ipotesi sono state formulate attraverso l’esempio offerto dall’emisfero Sud, ha spiegato Bella, utilizzato per valutare i potenziali effetti in Italia e in Europa. In Australia l’ultima stagione influenzale è stata “molto blanda”, causa Covid-19 e per “fluttuazione ciclica“.

Non avendo ancora registrato tali casi, l’ipotesi è che il picco non sopraggiunga come di consueto nelle prime settimane del nuovo anno. Al contrario l’appuntamento con l’ incidenza massima dei contagi sarebbe rimandato al finire di gennaio o persino qualche giorno più tardi.

