I supermercati italiani si confermano alleati preziosi soprattutto per gli over 60.

Tra le realtà più attive spicca Carrefour, che conferma la sua leadership nel settore con iniziative mirate agli over 60. In molte filiali, inclusi Carrefour Iper e Carrefour Market, è attivo uno sconto fisso del 10% per i clienti anziani in specifiche giornate settimanali, senza alcun obbligo di spesa minima.

Questa politica commerciale si arricchisce anche di servizi come la consegna a domicilio gratuita, pensata per facilitare l’accesso ai beni di prima necessità, un supporto particolarmente apprezzato in un contesto in cui la mobilità può essere limitata.

In questi supermercati gli over 60 pagano la metà alla cassa: fai subito la spesa qui

Analogamente, Conad ha ampliato le sue offerte rivolte agli over 65, proponendo anch’essa uno sconto del 10% in determinati giorni. Ma il vero punto di forza di Conad risiede nella consegna gratuita della spesa per i clienti over 70 e per le persone con disabilità, attiva una volta alla settimana previa spesa minima. Questo servizio non solo allevia il carico economico, ma rappresenta un aiuto concreto per mantenere l’autonomia e il benessere degli anziani.

Anche altre catene come Pam ed Esselunga hanno sviluppato offerte specifiche dedicate alla clientela anziana. Pam, ad esempio, ogni domenica concede un 10% di sconto a chi possiede la “Carta Per Te”, la tessera fedeltà che consente di accedere a promozioni esclusive. Inoltre, la catena offre servizi di consegna gratuiti in altri giorni della settimana, facilitando così la spesa anche a chi preferisce evitare spostamenti.

Esselunga, nota per la sua attenzione alle esigenze sociali, propone un servizio di consegna a domicilio gratuito o con tariffe agevolate per gli acquisti settimanali effettuati da anziani e persone con disabilità, sia tramite il canale online che in negozio.

Questo approccio testimonia la volontà di Esselunga di integrare le esigenze di una clientela matura con la comodità e la sicurezza offerte dalla grande distribuzione moderna. Per usufruire di queste agevolazioni, è fondamentale seguire alcune procedure standardizzate.

Generalmente, è richiesta la compilazione di un modulo dedicato e la presentazione di una documentazione che attesti l’età o lo stato di disabilità. Questo processo garantisce trasparenza e correttezza nell’erogazione dei benefici, assicurando che i vantaggi siano riservati esclusivamente a chi ne ha diritto.

Le politiche di sconto e i servizi di consegna gratuiti o a prezzo ridotto rispondono a un’esigenza sociale sempre più sentita: quella di sostenere gli anziani nel mantenere una buona qualità della vita senza dover rinunciare a prodotti essenziali.

In un contesto economico complesso, queste iniziative rappresentano un contributo concreto alla riduzione delle spese familiari e promuovono un’inclusione sociale più ampia, valorizzando il ruolo attivo degli over 60 nella comunità dei consumatori.