Una casa al mare al prezzo di un bilocale in città: questi posti sono ancora perfetti per investire nell’immobiliare.

Il sogno di acquistare una casa al mare in Italia resta vivo, ma il continuo aumento dei prezzi nelle località balneari più rinomate rende spesso questa prospettiva difficile da realizzare.

Tuttavia, alcune zone costiere, in particolare nel Sud, offrono ancora opportunità interessanti, con prezzi paragonabili a quelli di un bilocale in città, rappresentando così una valida alternativa per chi desidera investire in una seconda abitazione senza rinunciare alla qualità della vita.

Il mercato immobiliare costiero tra crescita e differenze regionali

Secondo i dati aggiornati del Gruppo Tecnocasa, nel corso dell’ultimo anno il prezzo medio degli immobili nelle località di mare italiane ha registrato un incremento dell’1,5%. Parallelamente, è aumentata la domanda da parte degli acquirenti stranieri, che rappresentano ora il 15,7% delle compravendite nelle località costiere, un dato in crescita rispetto al 13,5% del 2023. Questo trend conferma l’attrattiva internazionale del mercato immobiliare marino italiano, che continua a registrare dinamiche positive soprattutto nelle aree più note e sviluppate. Tuttavia, l’andamento non è omogeneo su tutto il territorio nazionale.

La Calabria emerge come una delle poche regioni dove i prezzi degli immobili nelle località balneari sono in calo, con una diminuzione media dell’1,4%, un fenomeno significativo che apre scenari di investimento vantaggiosi per chi cerca una casa al mare a costi contenuti. In particolare, le province calabresi di Catanzaro, Crotone e Cosenza mostrano un decremento dei valori immobiliari, rispettivamente del 4,7%, 8,3% e 0,8%. Questi dati indicano che la Calabria continua a rappresentare un territorio dove il rapporto qualità-prezzo degli immobili è ancora favorevole, con un’offerta che consente di accedere facilmente a una seconda abitazione sulla costa.

Per esempio, a Montepaone Lido si possono acquistare appartamenti in condomini costruiti tra gli anni Settanta e Ottanta con prezzi compresi tra 1.400 e 2.000 euro al metro quadro, con i valori più alti per le unità fronte mare. A pochi chilometri, a Montauro Lido, sono disponibili nuove costruzioni intorno ai 2.000 euro al metro quadro, sebbene più distanti dalla costa. Questi prezzi contenuti, uniti alla bellezza dei paesaggi e alla minore pressione turistica rispetto ad altre aree, rendono la Calabria una destinazione ideale per chi desidera una casa al mare senza investire cifre eccessive.

Chi preferisce una seconda casa più vicina al Nord Italia può rivolgere l’attenzione alle coste di Liguria ed Emilia Romagna, regioni dove il mercato è più stabile ma offre comunque opportunità interessanti per chi cerca un immobile in località marine. In Liguria, il prezzo medio degli immobili è cresciuto dello 0,8%, con differenze significative tra le province: Genova ha registrato un aumento più marcato (+2,2%), mentre Imperia, La Spezia e Savona presentano incrementi più contenuti, intorno allo 0,4%. Questa variabilità territoriale permette di individuare zone con prezzi ancora accessibili, in un contesto marino di elevata qualità.

In Emilia Romagna, località come Riccione si confermano punti di riferimento per investimenti immobiliari, con prezzi in leggero calo dopo un periodo di forte crescita. Chi non necessita di una casa fronte mare o con vista panoramica può trovare occasioni vantaggiose. È importante però considerare che la forte domanda turistica, in particolare nel mese di agosto, spinge i prezzi degli affitti settimanali fino a 2.000 euro, rendendo più difficile per residenti e lavoratori trovare soluzioni abitative a prezzi contenuti.

Questo quadro evidenzia come, nonostante la crescita generale dei prezzi nelle principali località balneari italiane, esistano ancora mercati immobiliari costieri dove è possibile acquistare una casa al mare a prezzi comparabili a quelli di un bilocale in città, soprattutto nel Sud e in alcune zone del Nord.