Negli ultimi anni, l’aumento dei prezzi dei carburanti ha messo a dura prova il bilancio di molti automobilisti.

Esiste un semplice e gratuito trucco che può aiutare a ridurre notevolmente la spesa per il rifornimento: il corretto gonfiaggio degli pneumatici. Questa pratica di manutenzione fondamentale, spesso trascurata, può portare a risparmi significativi nel lungo termine.

Molti automobilisti controllano la pressione delle gomme solo in occasioni particolari, come durante lunghi viaggi o in prossimità della sostituzione degli pneumatici. Questa abitudine può comportare un aumento dei consumi di carburante e rischi per la sicurezza alla guida. Dal 2014, tutte le auto nuove sono dotate di un sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS – Tyre Pressure Monitoring System), che avvisa il conducente quando la pressione scende sotto un livello critico. Tuttavia, questi sistemi non sempre forniscono dati precisi e tempestivi.

Come la pressione delle gomme influisce sui consumi

La pressione degli pneumatici è fondamentale per garantire un buon rendimento dell’auto e un consumo ottimale di carburante. Gomme sgonfie aumentano la resistenza al rotolamento, costringendo il motore a lavorare di più. Secondo studi recenti, una riduzione della pressione di 0,3 bar può aumentare del 6% la resistenza al rotolamento, mentre una diminuzione di 1 bar può far lievitare questo valore fino al 30%. Questo dimostra che il risparmio energetico legato al corretto gonfiaggio degli pneumatici non è da sottovalutare.

Uno studio della Commissione Europea ha dimostrato che una pressione insufficiente degli pneumatici può aumentare il consumo di carburante fino al 4%. Se si viaggia con pneumatici gonfiati a una pressione inferiore di 0,2 bar, il consumo aumenta dell’1%. Con una pressione a -0,4 bar, il consumo può aumentare del 2%; e con -0,6 bar, fino al 4%. Considerando che un automobilista può consumare annualmente circa 50 litri in più a causa di pneumatici sgonfi, e con un prezzo medio della benzina di circa 2 euro al litro, il risparmio annuale può arrivare a 100 euro. Questo è un dato significativo, specialmente in un contesto di prezzi elevati.

Implicazioni ambientali

Oltre al risparmio economico, è importante considerare anche l’impatto ambientale. Ogni litro di carburante consumato produce mediamente 2,4 kg di CO2. Pertanto, un aumento di 50 litri all’anno si traduce in un incremento delle emissioni di 120 kg di CO2. Adottare buone pratiche di manutenzione degli pneumatici non solo contribuisce a risparmiare denaro, ma aiuta anche a ridurre l’impatto ambientale del nostro modo di guidare.

In sintesi, prendersi cura della pressione degli pneumatici è una pratica di manutenzione fondamentale che porta a significativi benefici economici e ambientali, rendendo ogni viaggio non solo più conveniente, ma anche più sostenibile.