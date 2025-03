Mare Fuori, il dramma dell’attore raccontato in una recente intervista: “Volevo mollare tutto…” Le dichiarazioni hanno allertato i fans.

La nuova stagione di Mare Fuori è prossima al debutto. La serie considerata tra le più vincenti degli ultimi anni ha conquistato dati d’ascolto impressionanti e ha dato l’opportunità ad alcuni giovani talenti di rivelarsi. Oggi sono diversi gli attori che hanno militato nella serie e che hanno conquistato altri set, divenendo protagonisti di fiction di successo. Le prime due stagioni di Mare Fuori non hanno ottenuto il consenso ricercato, ma poi sono esplose su Rai Play, il che conferma l’esistenza di un pubblico diverso delle piattaforme rispetto alle reti generaliste.

Presto tutte le stagioni di Mare Fuori saranno visibili in tutto il mondo su Netfilx, un’opportunità per la serie di conquistare altri mercati televisivi. C’è molta attesa per la nuova stagione: presenti volti consolidati, ma anche alcuni neo personaggi. In questi giorni un attore della serie molto amato ha rilasciato un’interessante intervista nel podcast di Gianluca Gazzoli. Un personaggio presente nella fiction sin dall’inizio che gode di ampia popolarità.

L’attore ha rivelato che prima della chiamata di Mare Fuori stava per mollare tutto, voleva trasferirsi a Londra a fare il fattorino e a seguire qualche corso di recitazione in inglese. Poi tutto è cambiato: è stato scelto per la parte di Carmine di Salvo e la sua vita professionale è improvvisamente cambiata. Lui è Massimiliano Caiazzo, oggi parte del cast di Storia della mia famiglia e prossimo ad interpretare il ruolo di Pino Daniele nella film dedicato alla vita del cantante napoletano.

Massimiliano Caiazzo: “Per Mare Fuori ho fatto 7 provini”

L’attore di Mare Fuori ha confessato che il provino per la serie è arrivato in un momento complicato. Dopo tanti rifiuti voleva dare una svolta alla sua vita e aveva deciso di lasciare l’Italia: “I primi tempi è stato difficile, anche una volta entrato in agenzia con Daniele Orazi, facevo provini, ma non andavano e stavo per mollare tutto, mi stavo per prendere una pausa.”

Poi è arrivata la chiamata per la serie, ma il regista prima di dargli la parte gli ha fatto fare ben 7 provini. Alla fine quando gli ha comunicato di averlo scelto non ci credeva: “Poi alla fine del settimo provino, Carmine mi dice “ti ho preso”, io ormai catatonico “ok” e lui mi dice: “Ma hai capito che ho detto”, ma io ormai non ci credevo più, ne avevo fatti talmente tanti.

Quindi gli dico: “sìsì, ma resto con i piedi per terra”. Oggi Caiazzo è tra i giovani attori emergenti maggiormente accreditati. E’ tra i protagonisti di Storia della mia famiglia in onda su Netfilx e si prepara a realizzare una serie di progetti.