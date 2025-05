Avere sempre una casa al top, a partire proprio dall’arredamento, è il sogno di tutti. Dall’altro lato, però, non vorremmo spendere una fortuna.

Ed ecco che ci viene in aiuto Ikea, l’azienda svedese che sta diventando la vera leader nell’ambito dell’arredamento e, al tempo stesso, dell’arredamento funzionale e a poco costo. Cosa ci propone questa volta per rendere davvero unica la nostra casa.

In particolare per quel che riguarda gli arredamenti da parete. Vediamo insieme tutte le novità e, allo stesso tempo, i prezzi. Resterai davvero a bocca aperta!

Ikea arreda ogni spazio

Quando si pensa ad un arredamento innovativo, sia per quel che riguarda i prezzi che i materiali utilizzati, il pensiero corre immediatamente ad Ikea. Sì, proprio lei, l’azienda svedese che sta rinnovando il gusto di arredare a poco prezzo, anche a partire dalle nostre case. Ogni anno propone delle soluzioni di arredamento diverse e per tutte i gusti e tasche.

L’attenzione di oggi cade, però, in particolare, sui tavoli. Tutti vorremmo sempre avere un tavolo a portata di mano in ogni stanza ma, ovviamente, non sempre abbiamo lo spazio a lui deputato. Spesso, al di là di quella che è la cucina o una camera ufficio, difficilmente abbiamo altro spazio per il tavolo. Ma siamo proprio sicuri che vi dobbiamo rinunciare a priori nelle altre stanze?

È su questo che Ikea ci viene in aiuto con un’offerta a dir poco pazzesca che ci permetterà di avere un tavolo salvaspazio che possiamo utilizzare anche fuori al balcone o al terrazzo. Si tratta di un tavolo pieghevole compatto, resistente e pratico, a soli 19,95€.

Il tavolo per il tuo piccolo balcone

Sembra assurdo, eppure è così: se hai un terrazzo o un balcone mini ma non vuoi, comunque, rinunciare al piacere di avere un piccolo tavolo anche solo dove prendere il caffè al mattino, questa è l’offerta giusta che fa per te.

Lui è TORPARÖ, il tavolo salvaspazio pensato per l’esterno, perfetto per piccoli balconi e spazi ridotti. È largo solo 50 cm di diametro, e riesce a essere comodo senza occupare troppo. Quando non serve, si piega in un attimo e si ripone senza fatica. E il gioco è fatto. Il design è minimale, pulito, in perfetto stile scandinavo. Di colore bianco, che lo rende discreto ma elegante, facile da abbinare a qualunque tipo di arredo esterno.

E’ realizzato in acciaio con rivestimento a polvere, resistente quindi alle intemperie e semplicissimo anche da pulire. Un’offerta che, di certo, non puoi lasciarti scappare anche perché, a questo prezzo, dove lo trovi un tavolo? Corri subito!