La tensione ad Amici si fa sempre più forte e una delle allieve più amate crolla: la recente puntata è stata all’insegna delle confessioni

C’è solo una parola che mette in seria apprensione gli allevi del talent show di Maria De Filippi ed è il Serale. La prima fase del celebre programma di Canale 5 è superata e oggi la corsa verso l’accaparramento di un posto nella fascia serale è al centro di tutto.

I ragazzi che vivono e hanno vissuto l’esperienza all’interno della scuola sanno che essere presenti nella parte finale, che avrà puntate che andranno in onda nella fascia oraria più importante dei palinsesti, è determinante per avere successo in futuro, non solo perchè è in questo momento che effettivamente si giocherà il tutto e per tutto per la vittoria, ma anche perchè la visibilità sarà ancora più alta.

Il Serale di Amici 24 avrà inizio sabato 22 marzo, praticamente è alle porte e un’allieva si è sfogata con la sua coach, non nascondendo la sua più grande paura. Di quale paura si tratta? Non è difficile immaginarla.

Lo sfogo dell’allieva e l’abbraccio finale con la coach

La recente puntata del daytime ha visto protagonista Senza Cri in un momento di introspezione insieme alla sua insegnante Lorella Cuccarini. La cantante ha voluto aprire il suo cuore e senza timore ha messo in luce le sue insicurezze, in particolare il timore di non riuscire ad accedere al Serale.

“È ovvio che ho paura di non arrivare al Serale, ce l’abbiamo tutti, no?“, ha confessato la ragazza davanti alla Cuccarini che come una mamma amorevole l’ha ascoltata attentamente. La coach non ha perso tempo a darle coraggio e ad esprimere tutta la sua fiducia nei suoi confronti: “Tu devi continuare a lavorare come stai lavorando. Se sei vera, sincera, autentica e scrivi come sai scrivere, non ce n’è per nessuno”, le ha detto, guardandola negli occhi per poi aggiungere tutta la sua stima e la sua ammirazione: “Per quanto mi riguarda tu sei fantastica”.

L’allieva ha incassato le parole della sua insegnate e con grande commozione l’ha ringraziata anche se, acquisito nuovamente il coraggio, ha voluto puntualizzare, anche per sdrammatizzare un pò: “Credo di meritarmelo, ecco”. Il dialogo si è concluso con un caloroso abbraccio che i telespettatori hanno sicuramente apprezzato e che ha mostrato ancora una volta l’importanza che hanno i coach nello show. Lorella Cuccarini è sicuramente un punto di riferimento all’interno della scuola.

Non sono mancati i commenti sui social: “Lo sapevo che Senza Cri non avrà i tre sì per colpa di Rudy”, ha scritto qualcuno mettendo in risalto la possibilità che il professore invece potrebbe essere un grande problema per l’allieva, il suo possibile impedimento al Serale.