Harley-Davidson LiveWire, tutte le caratteristiche e prezzo

Harley-Davidson LiveWire è finalmente ufficiale: batteria da 15,5 kWh, grandi prestazioni, tanta tecnologia e con un prezzo a partire da 34 mila euro.

Parliamo di: Scooter elettrici

Harley-Davidson LiveWire è davvero ufficiale anche se di lei sapevamo davvero quasi già tutto. La prima moto elettrica dello storico marchio americano è un concentrato di innovazione, ma è stata progettata non solo per garantire alte prestazioni, ma anche per offrire quell’esperienza premium tipica di tutte le moto Harley-Davidson. Con il lancio ufficiale finalmente sono state comunicate tutte le complete specifiche tecniche di questa innovativa molto elettrica.

Il baricentro della LiveWire è il motore elettrico con tecnologia a magneti permanenti H-D Revelation, in grado di garantire una potenza nominale di 105 cavalli (78 kW) e 116 Nm di coppia. Tutta questa potenza consente un’accelerazione da 0 a 100 Km/h in appena 3 secondi. La velocità massima arriva a 177 km/h. Harley-Davidson ha integrato nella sua moto elettrica un pacco batteria da 15,5 kWh agli ioni di litio in grado di offrire 235 km di autonomia urbana o 152 km di autonomia combinata stop-and-go e autostrada, misurata utilizzando il ciclo MIC City e MIC Combined e 158 km di autonomia misurata tramite il World Motorcycle Test Cycle (WMTC).

Per garantire prestazioni costanti il motore è raffreddato ad acqua. La Harley-Davidson LiveWire è stata sviluppata per disporre anche di un sound unico. Una coppia conica a bagno d’olio con un rapporto di 9,71:1 genera il sound inconfondibile e distintivo della LiveWire. L’intero meccanismo è progettato per produrre un sound distintivo mentre la LiveWire accelera e guadagna velocità; un nuovo sound Harley-Davidson che rappresenta la fluida potenza elettrica di LiveWire.

Per quanto concerne il rifornimento di energia elettrica, la prima Harley-Davidson elettrica dispone di più possibilità di ricarica. La moto dispone di un caricabatterie di livello 1 in corrente alternata che permette di ricaricala a casa da una normale presa di corrente. In questo modo è possibile recuperare 21 Km di autonomia ogni ora. In alternativa è possibile ricaricare in corrente continua la moto attraverso un connettore di carica CCS2. In questo modo sarà possibile passare da 0 all’80% della batteria in 40 minuti. Il pieno si completa in un’ora. Per facilitare i viaggi, i rivenditori Harley-Davidson che commercializzeranno la LiveWire potranno mettere a disposizione dei clienti un punto di ricarica DC da 24 kW.

Harley-Davidson ha curato moltissimo la sua prima molto elettrica sotto tutti i punti di vista. Il baricentro è stato ottimizzato per migliorare la trazione, la frenata e le prestazioni in curva. La sospensione posteriore SHOWA BFRC (Balanced Free Rear Cushion-lite) ad alte prestazioni è completamente regolabile e progettata per offrire una guida confortevole e per garantire una maneggevolezza precisa e reattiva. L’ammortizzatore SHOWA SFF-BP (Separate Function front Fork-Big Piston) abbina le prestazioni e la regolazione dell’ammortizzatore posteriore e offre un eccezionale controllo dello smorzamento a bassa velocità. Le pinze freno anteriori radiali Brembo si adattano a rotori con 300 mm di diametro e offrono un controllo preciso della moto per frenate sempre sicure.

Harley-Davidson LiveWire dispone anche di tanta tecnologia. La moto è dotata della tecnologia H-D Connect che collega il pilota con la propria LiveWire attraverso lo smartphone, utilizzando l’ultima versione della app gratuita Harley-Davidson. L’app fornirà sempre in tempo reale tutti i dati della moto che potrà, così, essere controllata anche da remoto. Il servizio H-D Connect sarà offerto per un periodo di prova gratuito di un anno dopo l’acquisto di LiveWire e sarà poi disponibile con una tariffa di abbonamento.

La LiveWire si caratterizza anche per la presenza di un tachimetro digitale realizzato con uno schermo TFT da 4,3 pollici. Harley-Davidson LiveWire offre anche sette modalità di guida selezionabili che controllano elettronicamente le caratteristiche prestazionali della motocicletta e il livello di intervento elettronico. Quattro sono preimpostate e tre personalizzabili. Tanta tecnologia si fa pagare però molto cara. Il prezzo in Italia è a partire da 34.200 euro, con disponibilità nel 2019.