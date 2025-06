Se vivi in queste regioni potresti avere fino a 650 euro al mese: quali sono i requisiti e quali documenti preparare subito.

L’INPS ha recentemente reso note le istruzioni operative per accedere al Bonus Giovani 2025, un’iniziativa fondamentale per sostenere l’occupazione giovanile in Italia.

Questo incentivo, previsto dal decreto legge “Coesione” approvato nel maggio 2024, ha l’obiettivo di stimolare le assunzioni di giovani lavoratori da parte dei datori di lavoro privati, contribuendo così a ridurre il tasso di disoccupazione giovanile che, nonostante i segnali di ripresa economica, continua a rappresentare una delle principali sfide per il nostro Paese.

Chi ha diritto a 650 euro al mese: i requisiti

Il periodo di validità per le assunzioni ammissibili va dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. Durante questo lasso di tempo, i datori di lavoro privati possono beneficiare di un esonero totale dei contributi previdenziali per i lavoratori assunti, a condizione che questi ultimi siano giovani con meno di 35 anni e che non abbiano mai avuto un contratto a tempo indeterminato in precedenza. Questo requisito è fondamentale, poiché mira a garantire che il bonus venga destinato ai giovani che si trovano in una situazione di maggiore vulnerabilità nel mercato del lavoro. Il valore dell’incentivo varia a seconda della regione in cui avviene l’assunzione.

In particolare, i datori di lavoro possono ricevere un massimo di 500 euro al mese per ciascun giovane assunto. Tuttavia, per le assunzioni effettuate in specifiche regioni del Sud Italia — quali Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna — l’importo mensile può arrivare fino a 650 euro. Questa differenziazione è stata pensata per incentivare le assunzioni in aree geografiche che storicamente hanno sofferto di una maggiore disoccupazione e di un minor sviluppo economico.

È importante sottolineare che l’esonero dai contributi non altera le aliquote per il calcolo delle prestazioni pensionistiche. Ciò significa che, nonostante il risparmio sui costi del lavoro per il datore di lavoro, i lavoratori continueranno a maturare i diritti pensionistici come se fossero assunti con un contratto standard. Per richiedere il bonus, i datori di lavoro devono registrare l’assunzione nel portale INPS e seguire le istruzioni contenute nella circolare pubblicata dall’istituto. È necessario conservare tutta la documentazione che attesti il rispetto dei requisiti previsti, poiché l’applicazione dell’esonero è subordinata all’approvazione da parte dell’INPS.

Questo processo è fondamentale per garantire che solo le assunzioni legittime possano beneficiare dell’incentivo. Il Bonus Giovani si inserisce in un contesto più ampio di politiche attive del lavoro, mirate a incentivare l’occupazione stabile e a favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. L’iniziativa non solo offre un sostegno economico ai datori di lavoro, ma rappresenta anche un’opportunità per i giovani che, in un mercato del lavoro sempre più competitivo, possono trovare una chance di stabilità professionale attraverso un contratto a tempo indeterminato. La circolare dell’INPS fornisce dettagli operativi e chiarimenti che i datori di lavoro devono seguire per applicare correttamente il beneficio.

È essenziale che le imprese si informino adeguatamente per non perdere questa opportunità di supporto economico, che può rivelarsi decisiva per la creazione di posti di lavoro e per il rilancio dell’occupazione giovanile in Italia. In un momento in cui i giovani rappresentano il futuro del nostro Paese, iniziative come il Bonus Giovani possono dare una spinta significativa verso un mercato del lavoro più inclusivo e dinamico, incentivando le assunzioni e contribuendo a costruire una società più equa ed equilibrata.