Greta Thunberg contro Joe Biden: “Ignora la scienza”

Fonte immagine: Anthony Quintano via Wikimedia

Greta Thunberg attacca Joe Biden: il Presidente degli Stati Uniti non starebbe facendo abbastanza per affrontare la crisi climatica.

Greta Thunberg torna in aperta contrapposizione con l’amministrazione degli Stati Uniti, puntando il dito contro Joe Biden. A detta dell’attivista svedese, il nuovo Presidente degli Stati Uniti non starebbe facendo abbastanza per affrontare i cambiamenti climatici, tanto che “ignorerebbe la scienza”.

Parole dure quelle della giovane diciottenne, poco stupita dalle politiche ambientali volute da Biden poco dopo il suo insediamento alla Casa Bianca. E sebbene il cambio di rotta con il precedente Donald Trump sa stato evidente, almeno sul fronte ambientale, Greta vuole vengano prese scelte più coraggiose.

Greta Thunberg contro Biden

Greta Thunberg ha commentato la nuova amministrazione Biden nel corso di un’intervista per MSNBC, invitata a parlare di cambiamenti climatici. Secondo la giovane attivista, il nuovo Presidente non starebbe facendo abbastanza per affrontare correttamente la crisi ambientale:

Non fa abbastanza per affrontare la crisi climatica come una crisi, non è abbastanza in linea con la scienza.

La giovane ha sottolineato come, essendo un’adolescente, il suo parere non venga preso sufficientemente sul serio. Proprio per questa ragione, i potenti della Terra dovrebbero allora affidarsi alla scienza:

Io sono solo una ragazzina, le mie opinioni non contano. Per questo dovreste analizzare la scienza per capire se le politiche di Biden siano in linea con gli Accordi di Parigi, affinché si possa mantenere l’aumento della temperatura sotto gli 1.5 gradi. E potreste vedere come, no, al momento Biden non è allineato la scienza. Non lo dico io, è nero su bianco, guardate i fatti.

Stando alle parole dell’attivista svedese, Biden avrebbe scelto la via perniciosa di trattare la crisi climatica come un problema politico, un fatto che ne svilisce la portata poiché non permette ai cittadini di accorgersi della gravità di quanto stia succedendo al Pianeta. Al momento, l’amministrazione statunitense non ha risposto alle accuse della giovane Greta.

Fonte: FoxBusiness