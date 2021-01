Greta Thunberg compie 18 anni, il suo messaggio per il clima

Greta Thunberg ha compiuto 18 anni il 3 gennaio 2021, in un'intervista ha riassunto alcuni dei punti chiave del suo impegno per il clima.

Parliamo di: Greta Thunberg

Greta Thunberg ha tagliato ieri 3 gennaio 2021 il traguardo dei suoi primi 18 anni. L’ambientalista svedese è stata intervistata dal magazine Sunday Times. L’intervista si è rivelata in un certo senso l’occasione ideale per fare il punto di quello che è ora il “Greta-pensiero“.

Ridurre al minimo il proprio impatto ambientale, senza criticare aspramente chi conduce uno stile di vita differente dal suo. A cominciare dall’abbigliamento. Greta Thunberg ha dichiarato di non comprare più vestiti, ma di limitarsi a farsi prestare i vari capi da amici e conoscenti. Nei casi peggiori, ha dichiarato l’attivista svedese, l’acquisto riguarderà vestiti usati (in nessun caso abiti nuovi).

Uno dei punti di maggiore attenzione toccati durante l’intervista è stato quello delle celebrità che invitano a lottare contro i cambiamenti climatici e poi utilizzano l’aereo. Particolarmente diplomatica la risposta dell’attivista svedese, ideatrice dei Fridays For Future:

Non mi interessa. Non intendo dire a nessun altro cosa deve fare, ma c’è il rischio che quando diventi una voce riguardo questi temi e non pratichi ciò che predichi si venga criticati per questo, e ciò che si afferma non venga preso sul serio.

Greta ha gettato acqua sul fuoco anche sul fronte bambini. Chi la voleva tra i promotori di un controllo delle nascite resterà probabilmente deluso. Malgrado diversi studi indichino nella crescita della popolazione un elemento negativo per il futuro del clima mondiale, l’ambientalista ha dichiarato:

Non penso che sia una scelta egoistica avere figli. Non sono le persone a rappresentare un problema, ma il loro comportamento.

Un ultimo passaggio ha riguardato il regalo ideale che vorrebbe ricevere per questi 18 anni: l’impegno da parte di tutti a vivere in maniera più sostenibile e facendo tutto il possibile per salvaguardare il Pianeta.

Fonte: Sunday Times