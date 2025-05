A chi non è mai capitato di incappare in un Gratta e Vinci almeno una volta nella propria vita. La sensazione provata è stata quasi immediata, ovvero quella di sperare di vincere a tutti i costi.

Ma sappiamo bene, allo stesso tempo, che la possibilità di vittoria non è sempre dietro l’angolo, specie se si pensa o si immagina di poter vincere grandi cifre per potersi “sistemare” per tutta la vita.

C’è qualcosa che bisogna sapere: quelli che costano di meno possono garantirci più vincite. Impossibile? Forse no e a dirlo sono proprio i rivenditori e i tabaccai. Ma anche il gioco del Gratta e Vinci si sta spostando anche online.

Il Gratta e Vinci si evolve

Vincere al gioco è il desiderio nascosto di ciascuno di noi, quella voglia e, allo stesso tempo, quella volontà di comprare, perché no, un Gratta a Vinci e scoprire di aver vinto una cifra o una somma che può “sistemarci” e farci godere la nostra vita in tranquillità e pace. Tutto sarebbe bello se fosse vero…ma perché si riesce a vincere così raramente, proprio, al Gratta e Vinci?

Non si tratta di vincita o meno, ma di sue probabilità. Partiamo dall’inizio. I Gratta e Vinci sono stati lanciati in Italia nel 1994 ed hanno subito conquistato il cuore dei giocatori per la loro semplicità e la loro immediatezza nel risultato. Ogni biglietto ha un prezzo fisso, che può variare da un minimo di 1€ a un massimo di 20€. Questo offre la possibilità di vincere premi che vanno da pochi euro fino a cifre che superano il milione.

Partiamo anche con il dire che bisogna sempre giocare in modo oculato e responsabile, vale a dire non farsi prendere la mano dalla vincita facile o sicura, perché in realtà non è mai nulla del genere. Lo dicevamo all’inizio: piano piano, molti giochi, anche quelli che si facevamo prima in ricevitoria, stanno passando all’online.

Ora si gioca anche online

Uno di questi si chiama “Fortune Rockets” e si tratta di un gioco che può essere scaricato da app per averlo sempre sul proprio cellulare o sul proprio dispositivo mobile.

Sull’interfaccia è presente un’area dedicata alla scelta della lotteria “Multiprice Epsilon” a cui si intende partecipare, selezionando il prezzo di acquisto della giocata, tra le nove opzioni disponibili (si parte da 0.10€, fino ad un massimo di 20€).

Poi c’è anche il pulsante “Acquista” per l’acquisto della giocata della lotteria scelta, insieme ad una sezione denominata “Numeri vincenti”: proprio qui è possibile selezionare “I tuoi numeri” ed iniziare la giocata e, allo stesso tempo, anche iniziare a capire se si sta vincendo o meno (la scritta “STAI VINCENDO” che, durante le fasi del gioco, indica l’importo della vincita eventualmente conseguita).

Ora potrai giocare ai tuoi numeri vincenti anche online ma ciò che raccomandiamo è sempre l’attenzione a ciò che si sta facendo.