Giornata mondiale della salute mentale 2023: i consigli per tutelarla

La giornata mondiale per la salute mentale è stata istituita per riuscire a sensibilizzare tutta la popolazione mondiale sul tema. Il benessere mentale è strettamente legato a quello fisico e molti studi dimostrano, purtroppo, che sono sempre di più le persone che soffrono di disturbi come ansia, stress e depressione.

Oggi 10 ottobre si celebra il World Health Mental Day, ovvero la Giornata mondiale della salute mentale. L’obiettivo di questa ricorrenza è quello di aumentare la consapevolezza sui problemi di salute mentale e di combattere le discriminazioni che esistono ancora oggi sul tema.

La Giornata mondiale della salute mentale si celebra dal 10 ottobre 1992 ed è promossa dalla World Federation of Mental Health, ovvero la federazione mondiale della salute mentale, sostenuta dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Giornata mondiale della salute mentale 2023

Il tema della Giornata mondiale della salute mentale 2023 è “La salute mentale è un diritto universale“: una buona salute mentale, infatti, è indispensabile per la salute ed il benessere. Secondo l’OMS, una persona su otto soffre di problematiche collegate: a pagarne le conseguenze sono la salute fisica, ma anche il reddito.

Secondo una ricerca di GoodHabitz, piattaforma internazionale per la formazione aziendale, in Italia un lavoratore su due lotta contro problemi di salute mentale senza, tuttavia, parlarne con nessuno: il 70% ha dichiarato di essere in una situazione di stress e burnout.

Secondo un’altra ricerca condotta dalla Società italiana di Cardiologia, un over 35 su 10 è iperteso prima dei 50 anni ed è a rischio infarto o ictus, a causa dello stress.

Il benessere fisico non è slegato da quello mentale ed è bene sensibilizzare il mondo intero sul tema e sull’importanza, oltre che sul diritto, di preservare entrambi.

Come tutelare il proprio benessere mentale?

Esistono dei modi per tutelare e migliorare il proprio benessere mentale. Ecco i consigli elaborati dall’équipe di psicoterapeuti del Centro medico Sant’Agostino.

L’importanza dell’attività fisica

L’essere umano è biologicamente predisposto a svolgere un’attività fisica costante. Nonostante ciò, il mondo moderno ci ha resi sedentari. Per controbilanciare ciò, è essenziale integrare l’attività fisica nella nostra routine.

Lavoro e sedentarietà

Molti lavori moderni ci vincolano a rimanere seduti per ore. Ecco perché è cruciale trovare momenti durante la giornata per muoversi, anche facendo semplicemente una breve passeggiata.

L’equilibrio nell’alimentazione

Un’alimentazione sana ed equilibrata è la chiave per il benessere. Evitare eccessi di zuccheri, grassi e sodio, e privilegiare frutta e verdura, come suggerisce la dieta mediterranea, può fare la differenza.

Il sonno: non solo riposo

Dormire bene è fondamentale per rigenerare mente e corpo. Oltre a garantire un’adeguata quantità di ore di sonno, è essenziale avere una buona qualità del riposo.

Fonte: Pixabay

Strategie per un sonno ristoratore

Evitare stimolanti, alcol e dispositivi elettronici prima di dormire aiuta a garantire un sonno profondo e ristoratore. Inoltre, è importante anche mantenere un ambiente fresco e tranquillo nella stanza da letto.

Sostanze di abuso: un nemico silente

Alcol, nicotina e droghe sono dannose non solo per il corpo ma anche per la mente. Ridurre o eliminare completamente il loro consumo è essenziale per il benessere.

Momenti per te

Nella frenesia della vita quotidiana, è essenziale ritagliarsi momenti di pausa, in cui dedicarsi a se stessi e alle proprie passioni.

Meditazione e introspezione

Dedicare tempo alla meditazione o alla riflessione personale aiuta a gestire stress, preoccupazioni e ansia, riconnettendoci con noi stessi.

La forza dei legami sociali

Avere relazioni sociali profonde e significative è fondamentale per il benessere. Non si tratta di avere molti amici, ma di costruire legami autentici e sinceri, grazie ai quali poter arricchire il proprio tempo libero.

Mantieni la mente attiva

Stimolare il cervello attraverso l’apprendimento, la lettura o altre attività intellettuali aiuta a mantenerlo giovane e attivo.

Etica e moralità

Sentirsi in pace con se stessi e con gli altri contribuisce al benessere mentale. La dedizione al volontariato o a cause sociali può essere un modo per raggiungere questo equilibrio interiore.

Gestione dello stress

Affrontare e gestire lo stress è cruciale nella società odierna. Trovare strategie per rilassarsi e recuperare è essenziale per mantenere un buon livello di benessere generale.

Fonti

Centro medico Sant’Agostino