Giochi per gatti sicuri: come sceglierli

Quando compri o realizzi dei giochi per gatti questi devono essere sicuri per lui. Oltre a essere divertenti, i giochini per i mici non devono cagionare danni ai nostri amici a quattro zampe. Bisogna prestare attenzione ai materiali, al fatto che non ci siano pezzi piccoli che possano ingerire per errore causando blocchi intestinali e via dicendo. Ecco dunque le caratteristiche di sicurezza.

Quando si vive con un gatto, si cerca di viziarlo in ogni modo possibile e immaginabile. Comprargli dei giochini sempre più belli e divertenti è un modo come un altro per prenderci cura di lui. Ma come facciamo a capire se questi giochi per gatti sono sicuri?

Il fatto è che in commercio si trovano tantissimi giocattoli e gadget per far divertire i nostri gatti e fare passare il tempo, ma non tutti sono proprio sicuri. Diciamo che le indicazioni che vi daremo fra poco valgono sia per i giochi per gatti che potete comprare su Amazon o sui principali store online come Zooplus, sia per eventuali giochi per gatti fai-da-te realizzati a mano.

Perché è importante il gioco per i gatti?

Il gioco è un comportamento che fa parte del normale etogramma del gatto. Se nei micini il gioco è importante per lo sviluppo psicofisico del felino, anche negli adulti si tratta di un momento necessario della giornata. Giocare per il gatto vuol dire garantire sia il benessere fisico che il benessere psicologico.

La cosa è particolarmente importante per i gatti indoor, quelli che vivono solo in casa e che, effettivamente, hanno meno stimoli mentali rispetto ai gatti outdoor, quelli che vivono all’esterno.

Inoltre il gioco non rappresenta solo un momento di crescita e di sfogo per il gatto, ma quando giochiamo con lui, contribuiamo a rinforzare il nostro legame. Spesso il gatto che ci guarda e miagola non vuole solo che gli riempiamo la ciotola, ma vuole che giochiamo e interagiamo con lui.

I gatti sono animali molto intelligenti, amano i giochi con il cibo, in movimento o che interagiamo con loro.

Caratteristiche che rendono sicuro un gioco per gatti

Quando si sceglie un gioco per il gatto, bisogna considerare diversi criteri di sicurezza:

dimensioni : il gioco deve essere abbastanza grande affinché non possa venire ingerito, cosa particolarmente importante quando si scelgono, per esempio, delle palline. Tuttavia non deve essere gigante: se il gatto non riesce a interagirvi per via delle dimensioni, potrebbe accantonarlo e disdegnarlo

: il gioco deve essere abbastanza grande affinché non possa venire ingerito, cosa particolarmente importante quando si scelgono, per esempio, delle palline. Tuttavia non deve essere gigante: se il gatto non riesce a interagirvi per via delle dimensioni, potrebbe accantonarlo e disdegnarlo materiali : sia il materiale di cui il gioco è fatto, sia i colori usati per abbellirlo devono essere del tutto atossici. Inoltre il gioco non deve essere troppo fragile, ma deve resistere ai morsi del gatto onde evitare che lo rompa e ingerisca pezzi, rischiando un blocco intestinale

: sia il materiale di cui il gioco è fatto, sia i colori usati per abbellirlo devono essere del tutto atossici. Inoltre il gioco non deve essere troppo fragile, ma deve resistere ai morsi del gatto onde evitare che lo rompa e ingerisca pezzi, rischiando un blocco intestinale parti staccabili: il gioco non deve avere parti staccabili che un gattino troppo intraprendente possa staccare a morsi e ingerire per errore

Giochi per gatti sicuri e divertenti: quali prendere?

Qui non vi forniremo nomi e cognomi di giochi per gatti, quelli li potete trovare tranquillamente negli store online. Qua vi forniremo indicazioni sulle categorie di giochi più amate dai gatti e a cosa prestare attenzione affinché siano sicuri:

palline, topini e piccoli peluche : nel cesto dei giochi di un gatto di sicuro non mancano palline, topolini finti o anche piccoli peluche. L’importante in questo caso, oltre ai materiali atossici, è che siano di dimensioni tali da non poter essere accidentalmente ingeriti e che non abbiano parti staccabili che, se ingerite, possano provocare ostruzioni intestinali. Anche nel caso tu voglia fare una pallina fai-da-te appallottolandolo semplicemente della carta stagnola, falla abbastanza grossa affinché il gatto possa farla rotolare, ma che non possa mangiarla. Per i topini e i piccoli peluche, non devono avere parti facilmente staccabili come orecchie, occhi e codine. Il problema è che tutti questi topini giocattolo e peluche hanno sempre parti staccabili

: nel cesto dei giochi di un gatto di sicuro non mancano palline, topolini finti o anche piccoli peluche. L’importante in questo caso, oltre ai materiali atossici, è che siano di dimensioni tali da non poter essere accidentalmente ingeriti e che non abbiano parti staccabili che, se ingerite, possano provocare ostruzioni intestinali. Anche nel caso tu voglia fare una pallina fai-da-te appallottolandolo semplicemente della carta stagnola, falla abbastanza grossa affinché il gatto possa farla rotolare, ma che non possa mangiarla. Per i topini e i piccoli peluche, non devono avere parti facilmente staccabili come orecchie, occhi e codine. Il problema è che tutti questi topini giocattolo e peluche hanno sempre parti staccabili bastoncini in stile canna da pesca : in vendita si trovano anche bastoncini in stile canna da pesca con attaccate piume o piccoli oggettini. In questo caso è necessario che un umano agiti il gioco per stimolare il gioco della caccia nel gatto. Il consiglio è quando si stoppa il gioco, nascondere tale giochino per evitare che il gatto possa mordicchiare il filo, ingerendo lui e le piume

: in vendita si trovano anche bastoncini in stile canna da pesca con attaccate piume o piccoli oggettini. In questo caso è necessario che un umano agiti il gioco per stimolare il gioco della caccia nel gatto. Il consiglio è quando si stoppa il gioco, nascondere tale giochino per evitare che il gatto possa mordicchiare il filo, ingerendo lui e le piume tunnel : visto che ai gatti piace un sacco nascondersi e fare agguati, puoi comprare dei tunnel multi uscita in cui il gatto si nasconde o in cui lanciargli le palline. Anche in questo caso assicurati che non ci siano parti staccabili. Se sei abile nel fai-da-te, puoi sostituire questi tunnel con delle scatole di cartoni variamente unite fra di loro e con diversi buchi da cui uscire

: visto che ai gatti piace un sacco nascondersi e fare agguati, puoi comprare dei tunnel multi uscita in cui il gatto si nasconde o in cui lanciargli le palline. Anche in questo caso assicurati che non ci siano parti staccabili. Se sei abile nel fai-da-te, puoi sostituire questi tunnel con delle scatole di cartoni variamente unite fra di loro e con diversi buchi da cui uscire giochi laser : molto controversi, per stimolare il gioco della caccia nel gatto non sono male. La differenza con il bastoncino è che il gatto, quando acchiappa finalmente la luce, non ha nessuna ricompensa, cosa che potrebbe generare frustrazione. Il laser di queste lucine non va mai puntato negli occhi del gatto. Il rischio è quello di danneggiare la retina, ma nella frenesia del gioco non sempre si riesce a mirare bene

: molto controversi, per stimolare il gioco della caccia nel gatto non sono male. La differenza con il bastoncino è che il gatto, quando acchiappa finalmente la luce, non ha nessuna ricompensa, cosa che potrebbe generare frustrazione. Il laser di queste lucine non va mai puntato negli occhi del gatto. Il rischio è quello di danneggiare la retina, ma nella frenesia del gioco non sempre si riesce a mirare bene pesci e serpenti semovent i: evoluzione dei classici topini e peluche. In commercio si trovano dei veri e propri pesci o dei serpenti ricaricabili via USB che permettono al gatto non solo di morderli, ma che, una volta attivati, si muovono, simulando il movimento dibattente di un pesce. Di sicuro il gatto si divertirà di più che non con un peluche statico, ma il dubbio è che con i suoi dentini non finisca col distruggere il rivestimento, arrivando al meccanismo interno

i: evoluzione dei classici topini e peluche. In commercio si trovano dei veri e propri pesci o dei serpenti ricaricabili via USB che permettono al gatto non solo di morderli, ma che, una volta attivati, si muovono, simulando il movimento dibattente di un pesce. Di sicuro il gatto si divertirà di più che non con un peluche statico, ma il dubbio è che con i suoi dentini non finisca col distruggere il rivestimento, arrivando al meccanismo interno giochi interattivi di intelligenza : ce ne sono parecchi in commercio. Si tratta di piattaforme variamente costruite dove il gatto impara a spostare palline in un certo modo, o che se preme determinati tasti salta fuori cibo e via dicendo

: ce ne sono parecchi in commercio. Si tratta di piattaforme variamente costruite dove il gatto impara a spostare palline in un certo modo, o che se preme determinati tasti salta fuori cibo e via dicendo tiragraffi: non sono dei veri e propri giocattoli, ma quelli più articolati hanno anche accessori e giochini attaccati. Se prendi i modelli più grandi, assicurati che siano molto robusti e stabili: devono resistere a un gatto che salta addosso di continuo. Qui trovi qualche consiglio per quanto riguarda i tiragraffi per gatti, con vari modelli

Non dare questi giochi ai gatti

Questi sono alcuni giochi pericolosi per i gatti, da non dare assolutamente, ma occhio che anche se non glieli dai, il gatto è bravissimo a scoprire dove sono:

elastici : ai gatti piacciono molto, ma il rischio è che possano ingerirli andando incontro a un blocco intestinale

: ai gatti piacciono molto, ma il rischio è che possano ingerirli andando incontro a un blocco intestinale topini e peluche con parti staccabili

fili , cavi e cavetti: anche qui il rischio di ingestione è alto. Con i fili elettrici il problema è anche quello di scosse e cortocircuiti elettrici

, cavi e cavetti: anche qui il rischio di ingestione è alto. Con i fili elettrici il problema è anche quello di scosse e cortocircuiti elettrici sacchetti : ai gatti piacciono tanto, ma fateli giocare solo sotto il vostro controllo per evitare che rimangano impigliati e possano soffocare

: ai gatti piacciono tanto, ma fateli giocare solo sotto il vostro controllo per evitare che rimangano impigliati e possano soffocare gomitoli di lana: anche qui il rischio è che il gatto possa ingerire il filo

