Gel mani fatto in casa: igienizzante DIY

Fonte immagine: Pexels

Come preparare in casa un gel igienizzante per le mani efficace e naturale a base di Aloe vera e Tea Tree Oil.

Acqua e sapone non dovrebbero mai mancare per assicurare una perfetta igiene delle mani, la cui pulizia rappresenta la più importante strategia preventiva per tenere lontane le malattie. È soprattutto fuori casa che le mani entrano in contatto con elevate quantità di batteri, germi e virus, esponendo l’organismo a diversi rischi legati soprattutto alla comune abitudine di toccarsi spesso e incautamente gli occhi, la bocca e il naso.

Non sempre, tuttavia, è possibile lavarsi le mani in modo accurato e soprattutto dedicando a questa operazione il tempo necessario per garantire una igiene davvero profonda. In commercio esistono pratici gel disinfettanti per le mani, prodotti di formato ridotto da tenere a disposizione quando ci si trova fuori casa. Un ottimo igienizzante fai da te può anche essere preparato in casa usando ingredienti naturali, limitando il contatto della pelle con sostanze chimiche a lungo andare nocive e mettendo a disposizione un gel a base vegetale che può essere utilizzato tranquillamente da tutti i componenti della famiglia, bambini compresi. Esistono diverse ricette per realizzare autonomamente un gel igienizzante: le più efficaci sono quelle che si basano sull’uso dell’Aloe vera e del Tea Tree Oil, entrambi contenenti principi attivi antisettici.

Gel mani a base di Aloe vera

Il gel igienizzante a base di Aloe vera è facile da preparare e rappresenta un prezioso alleato per pulire a fondo mani e unghie fuori casa, eliminando gran parte di germi e batteri che si depositano sulla pelle. Per prepararlo occorrono:

10 cucchiai di Aloe vera in gel;

5 gocce di olio essenziale di lavanda o di olio essenziale di menta.

Versare l’Aloe vera in gel dentro una ciotola, amalgamando con le gocce dell’olio essenziale prescelto che ha la funzione di rendere il composto più gradevole dal punto di vista della profumazione. Dopo aver mescolato bene i due ingredienti, il gel ottenuto si può trasferire in un contenitore dotato di chiusura ermetica. Si conserva fino a circa tre mesi.

Gel mani al Tea Tree Oil

Il Tea Tree Oil vanta notevoli qualità antisettiche e disinfettanti, perfetto per igienizzare in modo naturale. Questa ricetta per ottenere un efficace igienizzante per le mani prevede l’utilizzo di acqua, ottenendo un composto più liquido di quello descritto sopra tanto da poter essere utilizzato come spray. È necessario unire insieme queste componenti:

10 gocce di Tea Tree Oil;

100 millilitri di acqua;

10 gocce di olio essenziale di bergamotto.

Dopo aver versato l’acqua all’interno di un flacone spray pulito, si aggiungono il Tea Tree Oil e successivamente le gocce di olio essenziale di bergamotto, agitando bene in modo che tutti gli ingredienti possano formare una soluzione omogenea. Anche in questo caso, è possibile conservare il liquido per un paio di mesi al massimo, in modo tale che i principi attivi non si disperdano completamente.

Consigli

Anche se composti da ingredienti naturali, i gel e gli spray igienizzanti preparati in casa devono essere utilizzati con parsimonia, verificando eventuali reazioni cutanee applicando inizialmente una piccolissima dose di prodotto.