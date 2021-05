Gattina lo aspetta alla caffetteria ogni giorno, lui la adotta

Una storia delicata quella della gattina Sophie e del suo salvatore Basil, del loro incontro in caffetteria e dell'affetto reciproco.

Una singolare storia di affetto quella tra il giovane Basil e la gattina Sophie, che ha come scenario quello di una caffetteria a Kuwait City. Un luogo del cuore dove Basil si recava quotidianamente per gustare la sua bevanda calda preferita, ma anche per lavorare con il suo portatile di fiducia.

Ad attenderlo ogni giorno la piccola e magra gattina Sophie, una tenera randagia di zona che aveva scelto il giovane, tra tanti avventori del locale. Ogni volta che Basil varcava la soglia della caffetteria la piccola lo seguiva fin dentro lo spazio, sedendosi accanto a lui per farsi coccolare e accarezzare.

Un appuntamento che era diventato consuetudine, una dolce abitudine quotidiana e che aveva reso Sophie molto più intraprendente. Fino a varcare i confini consueti per salire sull’automobile dello stesso Basil che, colpito da tanta audacia, aveva deciso di darle una possibilità. Il giovane aveva condotto la gattina dal veterinario per una visita generale, fino ad accoglierla presso la sua abitazione.

Il video della gattina Sophie che ha conquistato i social

Per celebrare il loro incontro e la loro amicizia il giovane aveva realizzato una clip riassuntiva, dove la piccola Sophie veniva immortalata durante i loro primi incontri in caffetteria. Le serate passate insieme, il cibo elargito da Basil, ma anche le grattatine e le parole dolci, e l’attesa speranzosa della stessa gattina. La giovane Sophie aveva deciso di affidarsi all’affetto di Basil, che aveva scovato tra tanti clienti del locale.

Il resto è giunto in modo automatico, come si può notare nel video che ha superato i dieci milioni di visualizzazioni. Basil accoglie la gatta in macchina e, dopo la visita dal veterinario, le apre la porta di casa e della sua vita. La piccola, dopo un primo momento di smarrimento, si è ambientata perfettamente e sembra apprezzare le comodità di casa e del letto dove dorme pacificamente.

Tra una coccola, del buon cibo e una sbirciata dalla finestra di casa la gattina Sophie finalmente può godersi il relax e la sicurezza di una casa, ma principalmente dell’amore di Basil.

