Forme di Energia: a Maker Faire Rome 2023 un grande spazio Eni, main partner per il decimo anno consecutivo

Lo spazio Eni a Maker Faire Rome - The European Edition racconterà ai visitatori la proposta concreta del percorso di decarbonizzazione.

Dopo il successo delle scorse edizioni, quest’anno Maker Faire Rome – The European Edition si fa ancora più grande e torna in una location d’eccezione come gli spazi della Fiera di Roma. Dal 20 al 22 ottobre ben 7 padiglioni per un totale di 100mila metri quadrati di estensione ospiteranno l’evento promosso e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma con più di 600 attrazioni da scoprire per avere un assaggio di quella che sarà il futuro a 360 gradi.

Innovazione sarà ancora una volta la parola chiave dell’evento che affronta tutte le componenti chiave dell’innovazione, dalla manifattura digitale all’Internet of Things, dalla robotica all’intelligenza artificiale, dall’economia circolare all’agritech, dal digital manufacturing agli e-sports passando per la sanità digitale e l’aerospazio, fino alle ultime invenzioni del Metaverso e della realtà aumentata.

Eni, main partner di Maker Faire Rome – The European Edition per il decimo anno consecutivo, accoglierà le migliaia di persone che anche quest’anno accorreranno all’evento nello spazio espositivo Forme di Energia che immergerà il pubblico nel percorso di trasformazione di Eni verso il raggiungimento della neutralità carbonica, un ambizioso obiettivo che guarda in più direzioni.

Il grande spazio espositivo di Eni, nel cuore del padiglione 4 LIFE di Maker Faire Rome – The European Edition, accompagnerà il pubblico alla scoperta dell’idea di energia di Eni, orientata alla transizione energetica secondo il principio di neutralità tecnologica. Come? Attraverso cinque isole espositive, collegate fra loro in un’unica esperienza di visita, dedicate ai panorami energetici di oggi e di domani.

Ogni isola racconterà ai visitatori dell’evento una proposta concreta del percorso di decarbonizzazione di Eni attraverso attività esperienziali e ingaggianti dedicate ad un pubblico di giovanissimi e non solo, per scoprire quali sono i principi alla base delle “forme di energia”, vale a dire le soluzioni energetiche già disponibili oggi, ma anche quelle che Eni sta sperimentando e che consentono di guardare al mondo con occhi nuovi.

L’installazione di Plenitude permetterà di sperimentare come la forza del vento produca energia rinnovabile preziosa, mentre in quella di Versalis si potranno toccare con mano i vantaggi offerti dal riciclo delle plastiche. Il processo di produzione dei biocarburanti a partire da oli vegetali o prodotti di scarto potrà essere compreso nell’isola di Enilive e per fare un salto in avanti nel tempo basterà spostarsi nell’isola di Eni dedicata all’energia del futuro per conoscere quali sono i principi alla base del processo di Fusione a Confinamento Magnetico e le sfide tecnologiche per la sua realizzazione.

Il percorso espositivo Forme di Energia prosegue poi nell’area dedicata alla Ricerca e Sviluppo, dove i visitatori potranno fare una visita virtuale nel metaverso dei Laboratori e centri di eccellenza di Eni, dove tutte le forme di energia, quelle di sempre e quelle nuove, sono state studiate, così da capire come il percorso di decarbonizzazione sia un processo vivo e in costante trasformazione. Al centro dello spazio espositivo, inoltre, i visitatori saranno invitati a cambiare prospettiva in una grande esperienza interattiva in cui si potrà diventare parte attiva del cambiamento interagendo con lo schermo divertendosi col proprio corpo.