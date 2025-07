Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FS) ha reso noto un ambizioso che prevede l’assunzione di 20.000 nuove risorse.

Questa importante iniziativa nasce dalla necessità di sostenere la crescita, la modernizzazione e la trasformazione digitale del sistema ferroviario nazionale, rispondendo alle sfide tecnologiche e organizzative del settore.

Il piano di reclutamento di FS si distingue per l’ampiezza e l’eterogeneità delle figure professionali ricercate. Non si limita infatti ai tradizionali ruoli ferroviari, ma abbraccia anche nuove competenze legate all’innovazione tecnologica e digitale, in linea con la strategia di trasformazione del Gruppo.

Le principali categorie di personale richieste includono:

Macchinisti e capitreno , figure chiave per la gestione e la conduzione dei treni;

, figure chiave per la gestione e la conduzione dei treni; Operatori e assistenti di cantiere , fondamentali per la manutenzione e l’esercizio delle infrastrutture ferroviarie;

, fondamentali per la manutenzione e l’esercizio delle infrastrutture ferroviarie; Ingegneri civili, elettronici e informatici , essenziali per progettare e mantenere infrastrutture e sistemi tecnologici;

, essenziali per progettare e mantenere infrastrutture e sistemi tecnologici; Esperti in cybersecurity, gestione dati, intelligenza artificiale (AI), automazione e Internet of Things (IoT) , per affrontare le sfide digitali e garantire la sicurezza informatica;

, per affrontare le sfide digitali e garantire la sicurezza informatica; Personale dedicato alla sicurezza aziendale, con un incremento previsto da mille a 1.300 unità nel settore FS Security, che sarà dotato di nuovi strumenti come bodycam e control room per la protezione di lavoratori e viaggiatori.

Oltre alle figure operative, FS punta inoltre a selezionare profili manageriali e specialistici, distribuendo le opportunità di lavoro su tutto il territorio nazionale, in linea con gli investimenti infrastrutturali previsti.

Formazione, inclusione e condizioni contrattuali migliorate

L’espansione della forza lavoro non si limita alla mera assunzione di nuove risorse. Il Gruppo FS investe fortemente nella formazione continua e nello sviluppo delle competenze, attraverso progetti di apprendistato, percorsi di orientamento scuola-lavoro (PCTO), accademie interne e collaborazioni con istituti di alta formazione. Questa strategia mira a garantire che il personale possa adeguarsi alle rapide evoluzioni tecnologiche e organizzative del settore.

Particolare rilievo assume inoltre l’impegno per l’inclusione e la valorizzazione della diversità, che ha già portato a un aumento della presenza femminile nelle posizioni tecniche, raggiungendo il 21,5%. Questo dato riflette una volontà di costruire un ambiente di lavoro più equilibrato e rappresentativo.

Sul fronte delle condizioni di lavoro, il recente rinnovo del contratto aziendale e di mobilità ha introdotto significativi miglioramenti economici, organizzativi e di welfare. Tra le novità più rilevanti si segnalano:

Aumenti salariali distribuiti in più tranche e premi legati ai risultati aziendali;

Aggiornamento di indennità accessorie, fermo da anni;

Nuovi modelli di turnazione per una maggiore efficienza operativa e una migliore conciliazione tra vita privata e lavoro, con particolare attenzione alle fasce notturne;

Potenziamento dei servizi sanitari interni, con check-up dedicati e pacchetti di prevenzione per la tutela della salute e della genitorialità.

Le opportunità di lavoro offerte da FS sono consultabili direttamente sulla sezione “Lavora con noi” del portale ufficiale del Gruppo. Qui è possibile trovare le posizioni aperte e inviare la propria candidatura, seguendo le procedure indicate. Le selezioni sono aperte a candidati provenienti da tutto il territorio nazionale, in linea con la vasta rete infrastrutturale e di servizi della società.

L’iniziativa di FS si inserisce in un contesto più ampio di sviluppo infrastrutturale e tecnologico del Paese, coerente con le strategie di investimento previste anche dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano Strategico 2025-2027 di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), che sostiene la crescita sostenibile e l’innovazione nelle infrastrutture italiane.

FS si conferma così un attore chiave nel processo di ammodernamento e digitalizzazione della rete ferroviaria italiana, puntando su un mix di esperienza, innovazione e inclusività per garantire un servizio efficiente e all’avanguardia.