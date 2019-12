Felini, elenco delle specie più grandi

I felini sono animali affascinanti e intelligenti: ecco l'elenco delle cinque specie più grandi disponibili oggi sulla Terra.

Tra gli animali oggi presenti sul Pianeta, i felini rappresentano uno dei gruppi più affascinanti: veloci e abili cacciatori, questi quadrupedi animano le foreste e la savana, mostrando un’innata eleganza e un’altrettanto spiccata intelligenza. Eppure il termine felini comprende una grande varietà di animali anche molto differenti fra loro, sia di stazza che di comportamento. E proprio sul fronte delle dimensioni, quali sono le specie più grandi?

Di seguito, l’elenco delle cinque specie di felini più grandi, ordinate in ordine decrescente a seconda della loro stazza. E non mancano le sorprese: il leone, universalmente considerato il re della foresta, è infatti più piccolo dell’altrettanto famosa tigre.

Tigre

La tigre, il cui nome scientifico è Panthera tigris, è il più grande di tutti i felini a oggi conosciuti. Questo animale, infatti, può raggiungere facilmente i tre metri di lunghezza – considerando anche la coda – e pesare oltre 250 chilogrammi. Caratterizzata per il suo inconfondibile manto striato, la tigre rappresenta uno dei cacciatori più abili disponibili in natura, sebbene i suoi habitat oggi siano fortemente limitati. Vive prevalentemente nelle aree incontaminate delle foreste del Sudest asiatico, così come a latitudini più fredde come nel caso della tigre siberiana, ed è oggi una delle specie più minacciate dall’uomo.

Leone

Il re della foresta è certamente il felino dalla criniera più vistosa, eppure non è il più grande sulla Terra. Il leone – ovvero la Panthera leo – è infatti un esemplare dalla lunghezza dai 180 ai 270 centimetri, per un peso compreso tra i 180 e i 260 chilogrammi. È però la specie che presenta una delle code più lunghe in tutto l’universo dei felini, anche di oltre un metro di lunghezza. Abilissimo cacciatore, grazie anche al controllo delle prede con un’azione coordinata di tutto il branco, domina la savana africana imponendosi su tutti gli altri animali. Tende a formare famiglie stabili, molto durature nel tempo, e quando non impegnato nella caccia è anche in grado di dimostrare un animo sornione e giocoso.

Giaguaro

La Panthera onca, conosciuta ai più come giaguaro, è uno dei felini maggiormente conosciuti per la sua bravura nella cattura delle prede. Vede un corpo più snello e agile rispetto ai predecessori, proprio per garantirne una maggiore velocità, e le dimensioni risultano quindi sensibilmente minori rispetto a tigre e leone. Misura infatti meno di due metri e il peso raramente supera i 100 chilogrammi. Se si considerano solo i luoghi di origine – il giaguaro vive prevalentemente in Sudamerica – è il felino più grande di tutte le Americhe.

Leopardo

Agile e snello, il leopardo – ovvero la Panthera pardus – è il quarto felino in ordine di grandezza. Dall’ampio raggio d’azione, grazie a una presenza che si estende per gran parte dell’Africa e in molte aree di Asia e Sudest asiatico, questo animale è stato in grado di adattarsi a climi e habitat diversi. Misura poco meno di due metri e il peso è di circa 90 chilogrammi, anche se le femmine risultano sensibilmente più piccole dei maschi. In questo gruppo rientra anche la famosa pantera nera, considerata spesso una specie a se stante: in realtà si tratta sempre di esemplari di leopardo, affetti da una modifica genetica che porta alla produzione di grandi quantità di melatonina, tali da rendere il manto molto scuro.

Ghepardo

È il quinto della classifica della staffa – con i suoi 60 chili di peso e circa 1.5 metri di lunghezza – eppure si tratta comunque di un esemplare da record. Il ghepardo – il cui nome scientifico è Acinonyx jubatus – è infatti il felino più veloce mai conosciuto: può infatti raggiungere senza sforzo i 120 chilometri orari. Elegante e agilissimo, grazie alla sua rapidità non si lascia sfuggire nemmeno una preda.