Eni pubblica il rapporto 2020 sui diritti umani

Pubblicato da Eni il rapporto 2020 sul rispetto dei diritti umani e sui requisiti di sostenibilità dei fornitori che collaborano con l'azienda.

Eni pubblica il nuovo rapporto relativo al rispetto dei diritti umani. All’interno del documento “Eni for Human Rights” le informazioni relative anche al rafforzamento delle procedure interne. I passi compiuti negli ultimi mesi sono andati verso la diffusione e il consolidamento di valori positivi in merito a tale tematica. La compagnia ha rinnovato il Codice Etico e il Codice di Condotta dei fornitori.

Questo secondo documento adottato da Eni si occupa nello specifico di fornire ai propri fornitori i requisiti necessari per mantenere in essere la collaborazione. Il rapporto “Eni for Human Rights” è basato sugli ultimi 6 anni di attività della compagnia. Riflette inoltre l’impegno adottato ufficialmente nel settembre 2019, quando l’azienda ha posto come ispirazione per la nuova mission gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU. Al centro di questo nuovo orientamento la transizione energetica verso un futuro “a basse emissioni di carbonio e socialmente equo”.

È datata 2018 la Dichiarazione di Eni sul rispetto dei diritti umani, redatta in linea con i Principi Guida dell’ONU su imprese e diritti umani (UNGPs). Ha dichiarato Claudio Descalzi, AD di Eni: