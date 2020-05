Adidas e Allbirds sono al lavoro insieme per presentare la scarpa più sostenibile al mondo per quanto riguarda l'impronta di carbonio.

Adidas e Allbirds insieme per creare la scarpa più sostenibile al mondo. La startup nata nel 2014 sta collaborando con il gigante dell’abbigliamento sportivo per produrre una calzatura con l’impronta di carbonio più leggera in assoluto. L’obettivo è arrivare a quota 2 kg per scarpa, nettamente inferiore alla media (12,5 kg).

Creare la scarpa più sostenibile al mondo rappresenta il punto d’incontro tra le due realtà. Proprio su questo tema è intervenuto James Carnes, vicepresidente Brand Strategy Adidas, che ha sottolineato:

Grazie alla collaborazione con Adidas la Allbirds avrà a disposizione la capacità produttiva necessaria per portare a termine il suo progetto di scarpa a emissioni quasi zero. Ha dichiarato Tim Brown, co-fondatore di Allbirds:

Quando si tratta di sostenibilità non dobbiamo vederci in competizione con altri, ma in competizione per il futuro. Se non decidiamo di cambiare in fretta non ci sarà un futuro di cui parlare.

Ci soono spesso degli scambi quando si arriva al momento di utilizzare un particolare materiale rispetto a un altro. Le compagnie sono molto brave a mettere in luce i materiali che sono ecofriendly e non attirare attenzione su quelli inquinanti. Quando ci si concentra sull’anidride carbonica non puoi nasconderti. Devi pensare a tutto ciò che contribuisce alla realizzazione della scarpa.