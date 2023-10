Effetto farfalla: significato ed esempi

L'effetto farfalla ci dice che anche un minimo cambiamento nelle condizioni iniziali di un sistema, come il batter d'ali di una farfalla, può avere conseguenze a lungo termine importanti sullo stesso sistema. Conseguenze che possono essere positive o negative. In psicologia questo ci spinge ad affrontare la vita con ottimismo, con un sorriso sulle labbra, in modo positivo, così da poter godere di effetti positivi nel breve e nel lungo termine.

L’effetto farfalla o butterfly effect è una locuzione che serve a spiegare come la sensibilità alle condizioni iniziali in un sistema dinamico non lineare possano influire pesantemente sul risultato finale. Minime variazioni iniziali in un sistema (anche in un essere vivente come gli esseri umani) possono avere conseguenze importanti nel breve o nel lungo termine. Scopriamo insieme da cosa deriva questo termine, cosa significa e cosa c’entra il battito d’ali di una bellissima farfalla con la teoria del caos. E soprattutto, perché dalla fisica e dalla matematica si è passati ad applicare il concetto anche alla psicologia e al benessere umano.

Cosa si intende con effetto farfalla?

L’effetto farfalla è una locuzione presente in matematica e fisica, che riguarda la nozione tecnica di “dipendenza sensibile alle condizioni iniziali“, formulata all’interno della teoria del caos. In pratica si dice che anche piccole variazioni alle condizioni iniziali presenti in un sistema possono produrre variazioni importanti per quello che riguarda il comportamento a lungo termine di quello stesso sistema.

Il primo a parlare di effetto farfalla è stato Edward Lorenz nel 1962, in un testo per la New York Academy of Sciences. All’epoca lui disse che un meteorologo aveva fatto notare che un battito delle ali di un gabbiano avrebbe potuto alterare il corso del clima per sempre. Lo studioso iniziò a scoprire come, nei modelli metereologici, proprio un piccolo cambiamento, anche irrilevante, all’inizio del fenomeno poteva modificarne il corso. In seguito vennero sostituite le ali del gabbiano con quelle di un farfalla, forse perché più piccole, più belle, più apparentemente insignificanti rispetto a quelle di un grosso volatile.

Tale formulazione fa parte della teoria del caos, una branca della fisica che studia sistemi imprevedibili e comportamenti che possono sembrare casuali, ma a quanto pare non lo sono. Dalla fisica alla psicologia il passo è stato breve. Azioni quotidiani apparentemente banali, che compiamo con volontà o meno, possono avere effetti importanti a breve e lungo termine nello scrivere la nostra storia. A dimostrazione del fatto che nulla è lasciato al caso, ma tutto, ogni nostro pensiero, ogni nostra azione, ogni nostra relazione sono connessi e intrecciati.

Perché si chiama effetto farfalla?

In una conferenza del 1972 fu lui a formulare la famosa domanda “Può il batter d’ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in Texas?“. Sostituendo, come detto in precedenza, le ali di un gabbiano, forse meno poetico da immaginare, a quelle di una splendida farfalla, più elegante e anche più piccola. Anche in precedenza Alan Turing aveva formulato un’idea simile: “Lo spostamento di un singolo elettrone per un miliardesimo di centimetro, a un momento dato, potrebbe significare la differenza tra due avvenimenti molto diversi, come l’uccisione di un uomo un anno dopo, a causa di una valanga, o la sua salvezza“.

Le implicazioni dell’effetto farfalla sulla vita di tutti i giorni

È chiaro che l’effetto farfalla ha conseguenze importanti sulla nostra vita. Ci spinge a prendere decisioni utili a stare bene e vivere meglio, a perseguire il nostro benessere personale e anche quello delle persone che ci stanno vicino. Ogni giorno iniziamo la giornata pensando che i primi gesti, le prime parole, i primi incontri avranno ripercussioni importanti sulla nostra quotidianità. Se affrontiamo ogni mattino con il sorriso e in maniera positiva, potremo godere di effetti positivi. Invece, se cominciamo con la luna storta, l’effetto farfalla ci dice che le conseguenze potrebbero essere solo negative. A meno che non succeda di nuovo qualcosa durante il giorno che possa ribaltare la situazione.