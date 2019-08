Getta plastica in mare e si vanta sui social: Costa lo denuncia

Lotta alla plastica anche sui social: il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha denunciato alla Procura l'autore di uno stupido gesto contro il mare.

Getta in mare un flacone di plastica e vanta in un video diffuso sui social. Il gesto non è passato inosservato alle istituzioni, che dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli hanno portato la “bravata” all’attenzione del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, che si è subito attivato affinché il protagonista di tale episodio venisse denunciato alla Procura della Repubblica.

Il video è stato girato nei pressi di Punta Licosa, nel Cilento. Ben visibile il contenitore di plastica gettato in mare, con tanto di felicitazioni da parte dell’autore del gesto per aver reso la sua barca “PlasticFree“. Queste le parole del Ministro Sergio Costa, affidate al suo profilo FB, con le quali ha comunicato le iniziative intraprese in merito:

Nelle scorse ore questa persona ha voluto esprimere sui social il suo modo di NON tutelare i mari, prendendo in giro la campagna #PlasticFree per la riduzione della plastica usa e getta e lanciando in mare un flacone in plastica, ridendo e scherzando. Tra l’altro, in uno degli specchi di mare più belli d’Italia, antistante il parco del Cilento. Ringrazio il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli per aver segnalato questo atto. Appena ho visto il video mi sono attivato con la Capitaneria di Porto (a cui vanno i miei ringraziamenti) e questa mattina questa persona è stata denunciata alla Procura della Repubblica.

Prosegue quindi attraverso tutti i canali possibili la lotta del Ministero dell’Ambiente all’inquinamento da plastica. Lo stesso ministro ha sottolineato inoltre la necessità di assicurarsi che tali gesti non restino impuniti, evitando però che tutto sfoci in una “gogna social”: