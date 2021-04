Obiettivo Terra 2021: vince la foto di Andrea Benvenuti

Obiettivo Terra 2021, le foto vincitrici in una gallery: primo posto per Andrea Benvenuti, podio e le varie Menzioni speciali.

È lo scatto di Andrea Benvenuti ad aggiudicarsi la 12esima edizione di Obiettivo Terra. Il concorso fotografico è stato promosso da Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana, con il supporto di Cobat (Main Partner del concorso) e Bluarancio (Partner Tecnico), allo scopo di difendere e valorizzare il patrimonio ambientale italiano rappresentato dalle aree protette d’Italia.

Paesaggi mozzafiato, borghi, tradizioni enogastronomiche e peculiarità dei territori italiani sono state come di consueto al centro del concorso. Lo scatto del vincitore di Obiettivo Terra 2021 è stato presentato in occasione della 51esima edizione Earth Day – Giornata mondiale della Terra.

La foto presentata da Andrea Benvenuti ritrae la danza di due aironi bianchi maggiori. Lo scatto è stato realizzato lungo sui corsi d’acqua della Riserva naturale statale Litorale Romano (Lazio). Come sottolineano gli organizzatori si tratta della prima volta nella storia del concorso in cui ad aggiudicarsi il Premio “Mother Earth Day” è una foto scattata in una Riserva statale.

Al vincitore i 1000 euro di premio in denaro, oltre a una targa e alla copertina del volume “Obiettivo Terra 2021: l’Italia amata dagli italiani“. Lo stesso scatto ha ricevuto anche la Menzione speciale “Obiettivo Roma“, tra le novità di questa edizione, e una gigantografia della foto resterà esposta fino al 2 maggio in piazza del Campidoglio a Roma (insieme alla vincitrice nella sezione “Obiettivo Mare”). Andrea Benvenuti ha ricevuto inoltre una moneta da 2 euro (fior di conio) che celebra il 150esimo Anniversario dell’istituzione di Roma Capitale d’Italia, coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Al secondo posto la foto scattata da Stefania Urbini, che si è aggiudicata la Menzione “Animali” con un’immagine ritraente una rana temporali che depone le uova all’interno del Parco Naturale Regionale dell’Aveto (Liguria).

Terzo posto per la foto di Marco Gargiulo, che si è inoltre aggiudicato la sezione “Obiettivo Mare”. Lo scatto ritrae un cavalluccio marino in prossimità dei fondali della baia di Puolo, nell’Area Marina Protetta Punta Campanella (Campania). Ha commentato Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde:

Ora più di prima, è necessario investire sulle aree naturali per potenziare la loro tutela e la loro capacità di attrattiva. Il nuovo turismo, in fase di pandemia da Covid-19, ci sta insegnando che, anche in futuro, dovrà continuare a essere sicuro e sostenibile,distribuito in più luoghi e per tutto l’anno. Solo così sarà possibile sostenere il settore e, in particolare, le realtà al di fuori delle grandi città d’arte.

L’Italia dei record in biodiversità naturali, culturali e agroalimentari deve essere leader mondiale in questa nuova sfida a cui siamo chiamati a rispondere. Dobbiamo imparare dall’emergenza coronavirus per un vero Green Deal investendo in un rinascimento ecologico con smart cities, mobilità sostenibile, produzione diffusa di energie rinnovabili, smartworking.