Dieta Dukan dei 7 giorni: menu, schema, cosa mangiare

Cosa prevede la Dieta Dukan dei 7 giorni, per dimagrire seguendo uno schema alimentare settimanale ed evitando la sedentarietà.

Conosciuta a livello mondiale, la Dieta Dukan si basa su regole precise e sulle celebri quattro fasi. Queste ultime permettono di dimagrire in modo graduale e duraturo, evitando di perdere i benefici conquistati in breve tempo.

La Dieta Dukan dei 7 giorni è una variante del regime alimentare originale. È sempre finalizzato alla perdita di peso, ma è adatto a coloro che non hanno la necessità di eliminare un quantitativo di chili eccessivo, permettendo di integrare alcuni cibi che sono invece esclusi dal metodo standard.

Dando uno sguardo ai principi base della Dieta Dukan, sono previste quattro fasi distinte: attacco, crociera, consolidamento e stabilizzazione. Se nella prima, che dura dai 3 ai 7 giorni, si caratterizza per un’alimentazione iperproteica che permette di perdere peso senza intaccare la massa magra, la seconda predilige ancora proteine integrando però le verdure a giorni alterni.

La terza fase è finalizzata invece al passaggio graduale verso un’alimentazione più libera. Si protrae 10 giorni per ciascun chilo perso, introducendo via via farinacei, latticini e altri cibi. La quarta fase permette infine di consolidare i progressi impostando un regime alimentare che dovrebbe durare per tutta la vita.

Dieta Dukan dei 7 giorni, regole base

La Dieta Dukan dei 7 giorni è improntata su uno schema settimanale. L’obiettivo è raggiungere una perdita di peso pari a circa 700 o 800 grammi a settimana, attenendosi alla tipologia dei cibi proposta e ai passaggi della scala nutrizionale considerati fondamentali. In generale, il lunedì rappresenta una breve fase di attacco mentre dal martedì si possono aggiungere alcune varietà di alimenti fino alla domenica, giornata in cui sono concesse maggiori liberà almeno per uno dei due pasti principali.

Ogni giorno il metodo Dukan dei 7 giorni consiglia di assumere un cucchiaio e mezzo di crusca d’avena e di non trascurare l’apporto di acqua, che deve essere pari ad almeno un litro e mezzo. Durante la dieta è anche possibile bere il tè verde aromatizzato al peperoncino. Anche l’attività fisica quotidiana è importante, a partire da una semplice camminata a passo sostenuto. Il primo giorno di dieta dovrà durare venti minuti, aumentando fino a 30 nei giorni successivi. Fatta eccezione per il sabato, quando è preferibile prolungarla fino a 60 minuti.

Schema settimanale

Come accennato, lo schema settimanale della Dieta Dukan inizia con un regime restrittivo per poi arricchirsi con il passare dei giorni: